VIDEO. Primele imagini cu Chang'e 5. Misiunea chineză care a colectat primele mostre de pe lună din ultimii peste 40 de ani

În timp ce omenirea se luptă cu o pandemie, un robot creat de chinezi a petrecut mai bine de o zi pe .. Lună.

Misiunea Chang'e 5 a avut succes! Robotul trimis pe Lună să colecteze mostre a aselenizat marţi şi a petrecut mai bine de 24 de ore adunând mostre. Nu a luat doar rocă de la suprafaţa satelitului natural al Terrei, ci a săpat pentru colectare. Imaginile au fost publicate de televiziunea de stat a Chinei

China a anunţat că mostrele au rezistat şi vor fi aduse pe Pământ pe 17 decembrie pentru a fi studiate. SUA în anii 70 şi Uniunea Sovietică au mai reuşit până acum să adune mostre de pe Lună.

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed within the spacecraft, China National Space Administration announced Thursday morning. pic.twitter.com/L7db2HRpXc