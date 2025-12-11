WhatsApp adaugă noi funcții pentru apeluri și chat în ultima actualizare a anului

Noua funcție din aplicația WhatsApp „mesaje pentru apeluri ratate” permite trimiterea rapidă de mesaje vocale sau video atunci când un apel nu este preluat, fără a mai naviga manual la microfon sau cameră, se arată în anunțul publicat joi pe blogul aplicației. Contactele vor vedea mesajele imediat ce deschid chatul, oferind o alternativă modernă la clasicele mesaje vocale.

Funcția este similară cu opțiunea recent introdusă de Apple în FaceTime, care permite trimiterea de mesaje video dacă apelul nu este preluat.

Actualizarea mai aduce posibilitatea de a trimite reacții în timpul chat-urilor vocale de grup. Totodată a fost adăugată evidențierea automată a vorbitorului în apelurile video, asemănător Zoom, pentru o mai bună urmărire a conversației.

De asemenea, WhatsApp a îmbunătățit generarea de imagini în aplicație prin Meta AI. În plus, a introdus un nou tab pentru media în WhatsApp Web și aplicațiile desktop și a adăugat noi stickere și funcții de întrebări în Status și WhatsApp Channels, pentru a facilita interacțiunea în timp real cu audiența.

Actualizarea va fi disponibilă treptat în zilele următoare și, pentru cei care au activat actualizările automate, funcțiile noi vor apărea direct în aplicație.