WhatsApp introduce numele de utilizator: poți fi contactat fără să îți dai numărul de telefon

Funcția este în fază de testare în versiunea beta pentru iOS. Ea le va permite utilizatorilor să aleagă un nume de utilizator unic. Acesta va înlocui numărul de telefon în inițierea conversațiilor. Nimeni nu va mai trebui să îți cunoască numărul pentru a te contacta, conform WABetaInfo.

Cum funcționează numele de utilizator

Pentru a verifica dacă ai acces, deschide setările profilului în aplicație. Dacă funcția este disponibilă, vei vedea o opțiune dedicată numelor de utilizator. Procesul de creare este simplu și ghidat pas cu pas.

Există reguli clare pentru alegerea numelui. Sunt permise doar litere mici, cifre, puncte și liniuțe de subliniere. Lungimea trebuie să fie între 3 și 35 de caractere. Numele nu poate începe cu „www.” și nu poate conține extensii de tip domeniu web.

Legătura cu celelalte platforme Meta

Numele de utilizator trebuie să fie disponibil pe toate platformele Meta. Dacă îl folosești deja pe Instagram sau Facebook, va trebui să confirmi că ești proprietarul. Verificarea se face prin Centrul de conturi Meta.

Atenție la un risc de confidențialitate: dacă alegi același nume de utilizator ca pe Instagram, oricine îl cunoaște te poate găsi și pe acea platformă. Specialiștii recomandă un nume diferit dacă vrei să păstrezi conturile separate.

Cheia de acces: un strat în plus de protecție

După configurarea numelui de utilizator, poți activa o cheie opțională de patru cifre. Fără această cheie, oricine îți cunoaște numele de utilizator te poate contacta. Cu ea activată, doar cei care dețin și codul pot trimite mesaje sau apeluri.

Toate conversațiile inițiate prin nume de utilizator sunt criptate end-to-end. Nici WhatsApp nu poate accesa conținutul mesajelor.

Când va fi disponibil

Funcția va fi lansată inițial pentru un grup restrâns de utilizatori. Aceștia trebuie să aibă instalată cea mai recentă versiune a aplicației. WhatsApp va monitoriza stabilitatea înainte de extinderea accesului către toți utilizatorii.