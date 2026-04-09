Coreea de Nord confirmă că ultimele sale teste militare au inclus rachete echipate cu focoase de tip bombă cu dispersie

Potrivit presei de stat nord-coreene, testele au durat trei zile, începând de luni, și au inclus demonstrații cu arme antiaeriene, presupuse sisteme de arme electromagnetice și bombe din fibră de carbon, scrie Associated Press.

Agenția de presă de stat nord-coreeană KCNA a relatat că ultimele teste au inclus demonstrații ale sistemelor de focoase cu muniție de dispersie montate pe rachetele balistice Hwasong-11 cu capacitate nucleară, pentru a evita sistemele de apărare antirachetă. Acestea seamănă cu rachetele rusești Iskander prin designul lor pentru zbor la altitudine joasă și manevrabil, mai notează AP.

Raportul a precizat că lansările au confirmat faptul că racheta cu rază scurtă de acțiune, atunci când este echipată cu astfel de focoase, „poate reduce în cenușă orice țintă care acoperă o suprafață de 6,5-7 hectare cu cea mai mare densitate de putere”.

Confirmarea din partea Phenianului în privința efectuării testelor vine la o zi după ce Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că rachetele lansate miercuri au parcurs între 240 și 700 de kilometri înainte de a cădea în mare. De asemenea, cel puțin un proiectil a fost lansat marți dintr-o zonă situată în apropierea Phenianului.

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a suspendat toate relațiile diplomatice cu Seulul și Washingtonul de la eșecul negocierilor sale nucleare cu Donald Trump în 2019. Din acel moment, regimul de la Phenian a accelerat dezvoltarea rachetelor cu capacitate nucleară care amenință aliații SUA din Asia, precum și teritoriul continental al SUA.