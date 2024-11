X adaugă platforma Twitch în procesul său privind boicotul publicitar

Noua plângere susţine că platforma de streaming deţinută de Amazon a încetat să cumpere reclame pe X la sfârşitul anului 2022, conform Engadget.

X acuză Twitch şi alte companii că au conspirat cu iniţiativa Global Alliance for Responsible Media (GARM) a reţelei World Federation of Advertisers (WFA) pentru a reţine „miliarde de dolari în venituri din publicitate” de la compania de social media a lui Elon Musk.

Reclamantul susţine că boicotul a încălcat legile federale antitrust şi solicită un proces cu juraţi pentru a rezolva cazul. De asemenea, GARM a anunţat desfiinţarea sa la două zile după ce X a depus plângerea.

Procesul comun al X Corp., iniţiat în august, include deja WFA, producătorul global de alimente Mars Incorporated, lanţul de farmacii CVS şi compania daneză de energie Ørsted A/S, în legătură cu boicotul publicitar. În plus, X are un alt proces împotriva grupului de monitorizare Media Matters, care a publicat un raport ce arată cum X afişa reclame lângă conţinut antisemit pe platformă.