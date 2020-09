Xiaomi intră în luptă cu Samsung şi Apple. Gigantul anunţă cel mai ieftin telefon cu tehnologie 5G,

Au trecut vremurile când Apple şi Samsung erau singurele opţiuni pentru smartphone-ul tău. Xiaomi vrea să te convingă cu noua serie Mi10 T. Au fost lansate trei telefoane. Cel mai accesibil are un preţ de 279 de dolari. E cel mai ieftin telefon cu tehnologie 5G, se mândreşte Xiaomi.

Capul de afiş a fost Mi10 T Pro. Primul telefon care nu are scop principal gamingul cu un ecran cu rata de refresh de 144 herţi. Bateria este şi ea imensă, de 5.000 miliamperi. Xiaomi a prezentat o comparaţie cu competitorii, Samsung Galaxy S20 şi iPhone 11.

Cea mai mare surpriză a venit la final. Xiaomi a prezentat primul ceas inteligent al companiei. Cu o baterie care rezistă jumătate de lună şi care costă 99 de dolari.

DANIEL DESIARLAIS - PRODUCT MARKETING MANAGER XIAOMI: Aşadar, să facem un rezumat. Acesta este Mi Watch. 16 zile. Mai mult de jumătate de lună de durată a bateriei. Este uşor ca o hârtie. Are un display mare, AMOLED. Are GPS, măsoară oxigenul din sânge, monitorizează somnul, recunoaşte emoji-uri. Şi multe altele. Şi, desigur, are 117 exerciţii fizice recunoscute.

You've been asking for a #MiWatch. Here it is! #Xiaomi pic.twitter.com/WxWG2XUOru