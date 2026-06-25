12 orașe celebre care nu mai merită banii. Milioane de turiști continuă să cadă în aceeași capcană

Călătoriile au devenit considerabil mai scumpe în ultimii ani. Prețurile mari la hoteluri și taxele de intrare în creștere fac ca unele dintre cele mai cunoscute destinații să nu mai justifice costul.

Destinații europene unde costurile au explodat

Veneția rămâne la fel de „fotogenică”, dar tarifele la hoteluri și prețurile din restaurantele din apropierea atracțiilor au crescut considerabil. Aglomerația face vizitarea obiectivelor turistice obositoare, iar Trieste sau Verona oferă un farmec italian similar, cu mai puțini turiști, conform Finance Buzz.

Santorini a devenit o destinație de lux, cu tarife ridicate la hoteluri, mese și transport. Naxos și Paros oferă o variantă mai accesibilă a peisajului grecesc.

Dubrovnik a devenit victima propriului succes turistic, cu prețuri la hoteluri în creștere și un oraș vechi tot mai aglomerat. Split oferă o atmosferă croată asemănătoare, fără același șoc al prețurilor.

Amsterdam rămâne frumos, dar costurile cu hotelurile și taxele turistice au crescut constant. Utrecht oferă calități similare, într-o atmosferă mai autentică și mai accesibilă.

Parisul se confruntă cu tarife hoteliere ridicate și cozi lungi la atracțiile principale. Prețurile din cartierele cele mai vizitate sunt adesea umflate doar din cauza reputației orașului. Asta în timp ce Lyon oferă mâncare, cultură și arhitectură la un preț mai bun.

Reykjavik rămâne o destinație de vis, dar camerele de hotel și mesele la restaurant pot epuiza rapid bugetul de călătorie. Bergen oferă o experiență nordică comparabilă, la un cost mai mic.

Destinații din America și Caraibe cu prețuri umflate

Nassau nu mai oferă aceeași valoare ca odinioară, din cauza prețurilor ridicate la stațiuni și a concentrării experienței turistice pe zone foarte comercializate. Freeport oferă, în schimb, o atmosferă mai relaxată, la un cost mai mic.

Key West are tarife hoteliere care rivalizează cu cele din marile orașe, alături de prețuri în creștere la restaurante și activități. St. Petersburg, în Florida, oferă farmecul litoralului la o fracțiune din preț.

Maui continuă să atragă vizitatori prin plajele și peisajele sale, dar costul total al vacanței a devenit greu de justificat pentru mulți călători. Biletele de avion, cazarea și închirierea mașinilor pot transforma o călătorie modestă într-o experiență de lux, iar Hilo, pe Insula Mare, oferă o alternativă mai accesibilă.

Aspen rămâne o destinație unde și cheltuielile obișnuite par luxoase, din cauza prețurilor la cazare, restaurante și bilete pentru teleschiuri. Steamboat Springs oferă activități montane similare, la un cost considerabil mai mic.

New York City oferă atracții de talie mondială, dar costurile cu hotelurile, mesele și divertismentul se adună rapid. Philadelphia oferă o experiență comparabilă, axată pe istorie și muzee, la un preț mai mic.

Cancún și-a construit reputația ca destinație de plajă accesibilă, dar taxele de stațiune și excursiile scumpe au crescut considerabil costurile. Mazatlán oferă plaje frumoase, fără prețurile umflate specifice zonelor turistice consacrate.

Ce pot face călătorii cu buget limitat

Reputația unei destinații nu reflectă întotdeauna valoarea reală oferită turistului. Prețurile în creștere și aglomerația pot face ca alegerea unor orașe celebre să fie tot mai greu de justificat.

Orașele secundare și destinațiile mai puțin cunoscute oferă, de regulă, tarife mai mici la cazare și cozi mai scurte la atracții. Călătorii care aleg aceste variante cheltuiesc mai puțin și au parte, în multe cazuri, de o experiență locală mai autentică.