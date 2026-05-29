Alertă de siguranță: Honda recheamă aproape 100.000 de mașini din cauza unor probleme la airbaguri

Problema afectează anumite modele Acura TLX, Accord și Accord Hybrid. Senzorul de la scaunul pasagerului din față poate provoca activarea necorespunzătoare a airbagurilor.
Fotografie utilizată în scop ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
29 mai 2026, 12:34
Honda a anunțat rechemarea a aproape 99.000 de vehicule din Statele Unite din cauza unui defect care poate duce la declanșarea neintenționată a airbagurilor.

Anunțul a fost făcut vineri de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), relatează The Independent.

Potrivit autorității, problema este legată de senzorul care detectează greutatea ocupantului de pe scaunul din față, partea pasagerului.

Rechemarea vizează anumite modele Acura TLX, Accord Hybrid și Accord fabricate în 2022.

Defect la senzorul de la scaunul pasagerului

NHTSA a precizat că senzorul poate crăpa și poate provoca un scurtcircuit. Defecțiunea poate determina activarea airbagurilor în situații în care acestea ar trebui dezactivate.

Riscul este mai mare atunci când pe scaun se află un copil sau un scaun special pentru sugari. În astfel de cazuri, declanșarea airbagului poate crea un pericol suplimentar pentru ocupanți.

Honda va înlocui gratuit senzorii defectuoși în cadrul rechemării.

Cea mai mare rechemare Honda din ultimul an

Aceasta este cea mai amplă rechemare anunțată de Honda după campania desfășurată în 2025. Atunci, compania a rechemat peste 256.600 de vehicule Accord Hybrid din Statele Unite.

Problema era cauzată de o eroare software care putea duce la pierderea bruscă a puterii de tracțiune. Documentele publicate de NHTSA arată că au fost afectate modelele Accord Hybrid produse între 2023 și 2025.

Defecțiunea putea reseta software-ul intern în timpul deplasării. Autoritățile au avertizat că situația creștea riscul de accidente și de rănire a ocupanților.

Pentru remedierea problemei, dealerii Honda au reprogramat gratuit software-ul vehiculelor.

Honda a estimat atunci că aproximativ 0,3% dintre cele 256.603 vehicule rechemate prezentau efectiv defectul. Problema afecta unitatea centrală de procesare a modulului integrat de control al vehiculului.

Investigație desfășurată timp de un an

American Honda a atribuit problema software unui program incorect furnizat de un partener extern. Compania a aflat despre defect în martie 2024. Investigația a durat aproximativ un an.

În această perioadă, producătorul a primit 832 de solicitări de garanție legate de problemă. Honda a precizat că nu au fost raportate accidente sau răni asociate defectului.

Cazurile analizate au fost înregistrate între mijlocul lunii decembrie 2022 și sfârșitul lunii octombrie 2025.

