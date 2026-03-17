Hyundai recheamă în service 68.500 de vehicule după ce un copil de doi ani a murit strivit între scaune

Un comunicat de presă informează că au fost suspendate vânzările a două dintre cele mai populare versiuni Hyundai ale SUV- ului său emblematic în America de Nord. Pe 13 martie 2026, Hyundai Motor North America a anunțat suspendarea imediată a vânzărilor modelelor Palisade Limited și Calligraphy 2026 în Statele Unite și Canada, depunând totodată o cerere de rechemare la Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA), relatează Le Figaro.

În acest context, o tragedie a avut loc cu șase zile mai devreme în Ohio: un copil de doi ani și-a pierdut viața, probabil strivit de un scaun auto acționat electric. Problema tehnică identificată de Hyundai afectează scaunele acționate electric din al doilea și al treilea rând. În anumite configurații de utilizare, se pare că aceste scaune nu pot detecta corect prezența unui ocupant sau a unui obiect înainte de a se activa.

Scaunul se poate rabata sau mișca fără a detecta că un copil sau un obiect se află în calea sa. Acest defect este cu atât mai îngrijorător cu cât Palisade este un vehicul de familie cu trei rânduri de scaune, a cărui piață țintă principală sunt tocmai familiile cu copii mici.

Versiunile Hyundai de top sunt afectate

Rechemarea, în curs de finalizare cu NHTSA, afectează aproximativ 68.500 de vehicule: 60.515 în Statele Unite și 7.967 în Canada. Doar versiunile de top Limited și Calligraphy sunt afectate, deoarece acestea sunt singurele echipate cu scaune electrice, declară producătorul.

Hyundai garantează că niciun proprietar nu va fi lăsat să se ocupe singur de problemă. Producătorul se angajează să acopere toate costurile de reparații imediat ce o soluție permanentă va fi aprobată. Între timp, un vehicul de închiriat poate fi pus la dispoziția oricui dorește să continue să călătorească fără restricții în timp ce se implementează reparația.

O actualizare software este în curs

Între timp, Hyundai lucrează la un răspuns imediat. O actualizare software over-the-air este în curs de finalizare și ar trebui lansată până la sfârșitul lunii martie 2026. Această remediere temporară nu are scopul de a rezolva complet defectul, dar ar trebui să îmbunătățească capacitatea sistemului de a recunoaște contactul, să adauge măsuri de siguranță suplimentare și să facă sistemul mai receptiv.

Hyundai își îndeamnă clienții să fie precauți. Înainte de a activa un scaun reglabil electric din al doilea sau al treilea rând, asigurați-vă vizual că niciun copil, membru sau obiect nu se află în calea scaunului.