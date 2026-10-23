Factură imposibilă: aproape 30.000 de kilometri în 7 zile. Clientul condusese 1.400

A închiriat o mașină pentru o săptămână de vacanță și a primit factură pentru 28.933 de kilometri . Ar fi trebuit să conducă cu 172 km/h, zi și noapte.

„Mi-am zis: nu se poate așa ceva”, a povestit Yuehao Huang pentru roadandtrack.com.

Pe 11 septembrie, bărbatul a zburat din Toronto la Montreal, unde a ridicat o mașină închiriată și plătită în avans. A urmat o excursie de o săptămână cu rudele venite în vizită: Montreal, Mont-Tremblant, Ottawa și înapoi în Quebec. Întors acasă, a găsit pe card o taxă de 5.900 de dolari canadieni, peste cei peste 1.000 de dolari plătiți deja pentru închiriere.

Ar fi trebuit să conducă cu 172 km/h, fără oprire

Compania de la care a închiriat mașina i-a explicat că depășise cu mult kilometrii incluși în contract.

„După calculele mele, ar fi însemnat să conduc cu 180 km/h, 24 de ore, fără oprire, fără benzină, fără somn”, a spus Huang.

Ar fi fost de ajuns o simplă împărțire ca să se vadă că factura nu are sens.

Șapte zile au 168 de ore, așa că distanța facturată ar fi cerut o medie de 172 km/h în fiecare oră, iar orice oprire ar fi trebuit recuperată cu viteză și mai mare. Cu opt ore de somn pe noapte, media ar urca la aproximativ 258 km/h.

Huang a contestat imediat factura și a trimis dovezi. Compania a promis o anchetă, dar când a revenit după câteva săptămâni, i s-a spus să depună din nou plângerea. A contestat plata și prin American Express, însă compania de închirieri a transmis băncii că taxele sunt valide.

Scuzele au venit după intervenția presei

Bărbatul s-a adresat apoi rubricii Speakers Corner a CityNews. Compania a transmis răspunsul pentru jurnaliști într-o singură zi: „În urma unei analize amănunțite, am confirmat că o eroare la introducerea datelor a dus la taxarea incorectă a clientului”.

Compania și-a cerut scuze, a anunțat rambursarea și a promis că își va consolida procedurile.

Nu este primul caz de acest fel. În 2022, o femeie din Vancouver a fost taxată de aceeași companie cu peste 8.000 de dolari canadieni pentru 36.482 de kilometri parcurși în trei zile, după ce condusese aproximativ 300. Și ea a primit banii înapoi abia după ce povestea a apărut în presă.

Ce să faci când închiriezi o mașină

Huang a fotografiat bordul la returnarea mașinii, dar nu și la preluare, ceea ce i-a îngreunat contestația. „Oricât ai avea încredere în compania de închirieri, nu uita să faci o fotografie înainte să pornești și după”, îi sfătuiește el pe ceilalți șoferi.