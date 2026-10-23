Prima pagină » Auto » Factură imposibilă: aproape 30.000 de kilometri în 7 zile. Clientul condusese 1.400

Factură imposibilă: aproape 30.000 de kilometri în 7 zile. Clientul condusese 1.400

Un bărbat din Toronto a fost taxat pentru 28.933 de kilometri parcurși cu o mașină închiriată pentru o vacanță de șapte zile. Telefonul lui înregistrase doar 1.400 de kilometri, inclusiv drumețiile pe jos.
Factură imposibilă: aproape 30.000 de kilometri în 7 zile. Clientul condusese 1.400
Andreea Tobias
23 oct. 2026, 12:12, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A închiriat o mașină pentru o săptămână de vacanță și a primit factură pentru 28.933 de kilometri . Ar fi trebuit să conducă cu 172 km/h, zi și noapte.

„Mi-am zis: nu se poate așa ceva”, a povestit Yuehao Huang pentru roadandtrack.com.

Pe 11 septembrie, bărbatul a zburat din Toronto la Montreal, unde a ridicat o mașină închiriată și plătită în avans. A urmat o excursie de o săptămână cu rudele venite în vizită: Montreal, Mont-Tremblant, Ottawa și înapoi în Quebec. Întors acasă, a găsit pe card o taxă de 5.900 de dolari canadieni, peste cei peste 1.000 de dolari plătiți deja pentru închiriere.

Ar fi trebuit să conducă cu 172 km/h, fără oprire

Compania de la care a închiriat mașina i-a explicat că depășise cu mult kilometrii incluși în contract.

„După calculele mele, ar fi însemnat să conduc cu 180 km/h, 24 de ore, fără oprire, fără benzină, fără somn”, a spus Huang.

Ar fi fost de ajuns o simplă împărțire ca să se vadă că factura nu are sens.

Șapte zile au 168 de ore, așa că distanța facturată ar fi cerut o medie de 172 km/h în fiecare oră, iar orice oprire ar fi trebuit recuperată cu viteză și mai mare. Cu opt ore de somn pe noapte, media ar urca la aproximativ 258 km/h.

Huang a contestat imediat factura și a trimis dovezi. Compania a promis o anchetă, dar când a revenit după câteva săptămâni, i s-a spus să depună din nou plângerea. A contestat plata și prin American Express, însă compania de închirieri a transmis băncii că taxele sunt valide.

Scuzele au venit după intervenția presei

Bărbatul s-a adresat apoi rubricii Speakers Corner a CityNews. Compania a transmis răspunsul pentru jurnaliști într-o singură zi: „În urma unei analize amănunțite, am confirmat că o eroare la introducerea datelor a dus la taxarea incorectă a clientului”.

Compania și-a cerut scuze, a anunțat rambursarea și a promis că își va consolida procedurile.

Nu este primul caz de acest fel. În 2022, o femeie din Vancouver a fost taxată de aceeași companie cu peste 8.000 de dolari canadieni pentru 36.482 de kilometri parcurși în trei zile, după ce condusese aproximativ 300. Și ea a primit banii înapoi abia după ce povestea a apărut în presă.

Ce să faci când închiriezi o mașină

Huang a fotografiat bordul la returnarea mașinii, dar nu și la preluare, ceea ce i-a îngreunat contestația. „Oricât ai avea încredere în compania de închirieri, nu uita să faci o fotografie înainte să pornești și după”, îi sfătuiește el pe ceilalți șoferi.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
Ce nu trebuie să faci dacă vezi o pisică neagră sau spargi o oglindă. Superstițiile de care românii se tem și astăzi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor