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Martorul airbagului rămâne aprins pe bord: greșeala pe care o fac mii de șoferi

Martorul airbagului rămâne uneori aprins pe bord fără ca șoferul să simtă vreo schimbare la volan. Cauza nu e neapărat gravă, dar reparația trebuie lăsată pe mâna unui profesionist.
Martorul airbagului rămâne aprins pe bord: greșeala pe care o fac mii de șoferi
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 07:25, Știrile zilei
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Un dispozitiv OBD ieftin, cumpărat de pe internet, nu reușește adesea să citească eroarea corectă. Indicatorul SRS se aprinde scurt la pornire, apoi ar trebui să se stingă. Dacă rămâne aprins sau clipește în mers, unitatea de control a găsit o defecțiune. Mașina rulează normal, iar șoferul nu observă nimic anormal, motiv pentru care avertismentul e adesea ignorat.

Mecanicii citați de Blic spun că vinovatul stă adesea sub scaunul din față, nu în airbagul propriu-zis. Mișcarea repetată a scaunului poate întinde un cablu sau slăbi un conector electric, iar umezeala adaugă coroziune. Senzorul de ocupare a scaunului, pretensionatorul centurii sau „clock spring-ul” din volan sunt alte piese suspecte. Acesta din urmă leagă airbagul de restul sistemului când volanul se rotește.

Un indiciu apare când problemele cu claxonul coincid cu aprinderea martorului. Chiar și o baterie slăbită poate genera un cod fals în SRS, potrivit sursei citate.

Aici intervine și cea mai frecventă greșeală: un cititor OBD de bază citește motorul, nu modulul separat al airbagului. Fără codul corect, nimeni nu știe unde e defecțiunea.

Blic mai avertizează să nu umbli la întâmplare la conectorii de sub scaun. La fel, să nu ștergi eroarea fără să afli cauza.

Airbagurile conțin componente pirotehnice, iar o intervenție greșită poate fi periculoasă. Semnalul rămâne unul pe care niciun șofer nu ar trebui să-l ignore prea mult timp.

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