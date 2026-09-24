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Statul a scos 66 de mașini la licitație. Unele nu au găsit cumpărători

Mai mulți participanți la licitațiile online organizate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate au reclamat probleme de acces și de funcționare a platformei. Instituția susține însă că nu a identificat în acest an blocaje generalizate și că problemele tehnice nu au dus la prelungirea, reprogramarea, suspendarea sau anularea vreunei licitații. De la începutul anului, statul a scos la licitație 66 de autovehicule, dintre care 20 nu au fost vândute.
Statul a scos 66 de mașini la licitație. Unele nu au găsit cumpărători
Maria Miron
24 sept. 2026, 16:56, Știrile zilei
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Mediafax a solicitat explicații Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în urma sesizărilor primite de la mai mulți participanți, care au indicat dificultăți de acces și de utilizare a platformei, inclusiv după autentificare și în timpul desfășurării licitațiilor.

Agenția susține însă că platforma este monitorizată permanent și că, în 2026, „nu au fost identificate defecțiuni structurale sau blocaje generalizate la nivelul etapei de autentificare ori în momentele de supralicitare”.

În cazurile verificate, ANABI spune că „unele situații au fost asociate latenței conexiunii utilizatorului sau nerespectării termenelor de încărcare a documentelor justificative”.

ANABI a primit solicitări de asistență. Nu spune câte

Instituția a confirmat însă că departamentul de suport tehnic a primit în acest an solicitări din partea utilizatorilor. ANABI nu a precizat însă numărul acestora, pe care l-a descris drept unul „redus”.

Cele mai multe solicitări au vizat, într-adevăr, probleme tehnice ale portalului. Alte cereri au fost legate de înregistrarea și validarea conturilor, procesarea garanțiilor bancare de participare și dimensiunea fișierelor încărcate.

ANABI: Nicio licitație nu a fost prelungită sau reprogramată

Agenția susține că problemele tehnice nu au avut consecințe asupra procedurilor desfășurate în acest an: „Nu au existat licitații prelungite sau reprogramate în anul 2026 din cauza unor erori ale platformei”.

ANABI precizează, de asemenea, că „până în prezent nu au fost constatate erori tehnice ale platformei care să fi condus la suspendarea sau anularea unei proceduri de licitație”.

Sistemul înregistrează și tentativele eșuate de autentificare

ANABI susține că eventualele probleme reclamate de un participant pot fi verificate ulterior în sistem.

Platforma înregistrează cronologic, la nivel de milisecundă, data și ora fiecărei tentative de autentificare, inclusiv atunci când aceasta eșuează, precum și transmiterea ofertelor și fiecare pas al procesului de licitare. În cazul unei contestații, echipa tehnică poate extrage istoricul exact al sesiunii utilizatorului.

Potrivit Agenției, de la operaționalizarea platformei și până în prezent nu au fost identificate situații în care licitațiile desfășurate prin intermediul acesteia să fi fost contestate în instanță din motive legate de funcționarea tehnică.

46 de mașini vândute, alte 20 au rămas fără cumpărător

De la începutul anului, ANABI a scos la licitație 66 de autovehicule distincte, dintre care doar 46 au fost adjudecate, potrivit datelor transmise de Agenție.

„Diferența de 20 de autovehicule reprezintă bunuri care nu au fost adjudecate, deși unele dintre acestea au fost supuse mai multor proceduri succesive de licitație”, precizează ANABI.

Pentru cele 46 de mașini vândute, suma totală obținută, inclusiv TVA, a fost sub 6 milioane de lei.

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