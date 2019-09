MEDIAFAX FOTO | Imaginile care au marcat perioada 1-13 septembrie 2019: Prima zi de şcoală, protestele din Hong Kong şi 18 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001

MediafaxFoto a realizat o selecţie a imaginilor care surprind evenimentele interne şi internaţionale ce au marcat ultimele două săptămâni.

Imaginile care au marcat săptămâna 1-13 septembrie 2019

01. Senatorul Calin Popescu-Tariceanu sustine o declaratie de presa, la Palatul Parlamentului, luni, 2 septembrie 2019. Calin Popescu Tariceanu si-a anuntat colegii din Biroul permanent al Senatului ca va demisiona de la sefia forului legislativ, urmand sa citeasca textul deciziei in plen. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

02. O fetita reactioneaza inainte de a intra in sala de cursuri, in prima zi de scoala, la Colegiul National Banatean din Timisoara, luni, 9 septembrie 2019. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

03. Manifestanţi pro-independenţă participă la proteste în Plaza Espanya, de Ziua Naţională a Cataloniei. © Matthias Oesterle/ ZUMA Wire

04. Nicolae Stanciu, de la nationala Romaniei, executa o lovitura cu capul, in timpul meciului de fotbal contra selectionatei Maltei din Grupa F a preliminariilor Euro 2020, disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, duminica, 8 septembrie 2019. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

05. Presedintele PSD, Viorica Dancila, soseste la sedinta grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor, la Palatul Parlamentului, luni, 2 septembrie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

06. Dacian Ciolos, lider al Aliantei USR Plus, sustine o conferinta de presa pe tema crizei guvernamentale, la Palatul Parlamentului, luni, 2 septembrie 2019.ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

07. Marian Morosanu, cunoscut sub numele de „Ceausescu” a fost incatusat luni, 9 septembrie, in timp ce protesta in fata sediul PSD din Kiseleff, acolo unde se desfasoara sedinta Comitetului Executiv. Acesta a fost dus la sectie pentru tulburarea linistii publice. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

08. Tatuajul unui suporter, reprezentand emblem de pe drapelul de lupta al Armatei, poate fi vazut in timpul partidei Romania -Spania din Grupa F a preliminariilor Euro 2020, disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, joi, 5 septembrie 2019. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

09. Elena Udrea s-a prezentat la Curtea de Apel Bucuresti, fostul ministru al Turismului avand infatisare in procesul privind finantarea campaniei electorale din 2009, in care este acuzata de luare de mita si spalare de bani, joi 12 septembrie 2019. MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO

10. Jucatorii echipei nationale de fotbal a Romaniei efectueaza antrenamentul oficial inaintea partidei cu Spania din preliminariile EURO 2020, miercuri, 4 septembrie 2019. Meciul de fotbal dintre Romania si Spania se va disputata joi, 5 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

11. Protestele din Hong Kong au continuat cu încă un weekend, după ce manifestaţiile au început în iunie 2019, împotriva controversatei legi de extrădare către China, care a fost mai apoi suspendată. Miguel Candela / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

12. O familie participă la ceremoniile care marchează 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001. Participanţii ating grinzile de metal de la World Trade Center, clădire care s-a prăbuşit în urma atacurilor teroriste. © Greg Lovett/The Palm Beach Post via ZUMA Wire

13. Jucătoarea de tenis Bianca Andreescu pozează alături de trofeul său, după campionatul US Open. Andreescu a învins-o pe Serena Williams în ultimul meci al campionatului feminin. 7 septembrie 2019. Lev Radin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

14. O fetita se da intr-un carusel in timpul unui balci in Rosiorii de Vede, sambata 7 septembrie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

15. Valentin Cretu (D) si Mihai Pintilii (S) de FCSB, lupta pentru balon cu Bradley de Nooijer (C), de la FC Viitorul, din etapa a VIII-a a Ligii 1, desfasurat pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti, duminica, 1 septembrie 2019. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

