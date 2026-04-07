Hagi, în lacrimi: Mircea Lucescu a fost ca un părinte pentru mine, îmi este greu să vorbesc

Gheorghe Hagi a fost vizibil emoționat.
„Va fi întotdeauna în sufletul meu, a fost ca un părinte, îmi este greu să vorbesc”, a spus Hagi în timpul unei intervenții la Digi 24.
Gheorghe Popescu a scris un mesaj pe Facebook.
„A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut. O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Popescu.
Mircea Lucescu a murit marți seara. Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că decesul a fost declarat, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.
Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa.