O dronă a fost găsită într-o gospodărie din Vrancea

O dronă militară s-a prăbușit sâmbătă după amiaza într-o gospodărie din comuna Tănăsoaia.

Proprietarul terenului a anunțat autoritățile, iar la fața locului au ajuns echipe de specialiști de la SRI și armată, anunță Jurnal de Vrancea.

Sursa menționată mai susține că drona nu avea explozibil fiind, probabil, folosită în misiuni de spionaj. Aparatul de zbor nu a explodat în urma impactului cu solul.

Incidentul nu reprezintă o premieră. Resturi de dronă au fost descoperite în județul Tulcea, de lângă graniță, dar și în Vrancea și Argeș, aflate la distanță de țintele ucrainene atacate de ruși.