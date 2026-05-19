Premieră: un avion românesc a doborât o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al NATO

Un avion din poliția aeriană NATO din Marea Baltică aparținând României a doborât o dronă ucraineană rătăcită deasupra Lacului Võrtsjärv din Estonia, anunță presa din Estonia. Incidentul a avut loc luni fiind prima interceptare de acest tip de pe teritoriul estonian.

Ministrul Apărării din Estonia a spus că un avion F-16 românesc a doborât o dronă, aceasta prăbușindu-se între Võrtsjärv și Põltsamaa, într-o zonă mlăștinoasă. „Încă efectuăm căutări în acest moment”, anunță autoritățile estoniene.

Oficialii din Estonia au mai transmis că, probabil, drona a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Letonia a oferit o avertizare permițând detectarea timpurie a dronei.

„Radarele noastre au detectat această dronă. Avem supravegherea spațiului aerian comună cu Letonia și Lituania. Suntem în contact strâns cu Letonia tot timpul și facem schimb de informații. Drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare românești. Ei au fost cei mai apropiați de acest eveniment”, a spus Hanno Pevkur în briefingul de presă.

„Sistemele noastre radar aerian și ale forțelor aeriene au detectat o potențială amenințare aeriană chiar înainte ca aceasta să ajungă în Estonia. Drona a intrat pe teritoriul estonian, au fost inițiate toate procedurile convenite anterior, iar apărarea aeriană baltică a decolat. Avioanele de vânătoare românești au doborât drona. Drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă, iar căutările sunt încă în desfășurare. Procedura este condusă de kapo. Dacă cineva vede fum sau fragmente de dronă în zonă, să nu le atingă”, spune el.

În timpul conferinței de presă, ministrul Apărării estonian, Hanno Pevkur, a părăsit briefingul pentru că a primit un apel de la ministrul român al Apărării, Radu Miruță, anunță presa din Estonia.

Anterior, statele baltice au evitat să doboare dronele ucrainene rătăcite, pentru a nu provoca pagube colaterale.

În timpul ultimelor incidente cu drone, Letonia a ridicat de la sol avioane NATO și a emis alerte pentru populație.