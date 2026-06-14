USR îi întoarce spatele lui Veștea: Un guvern nu se poate naște din trădarea propriului partid

Rezoluția Biroului Național al USR a fost adoptată în unanimitate duminică seara. Aceasta cuprinde șase puncte. În prima parte a documentului, USR anunță că a luat act de propunerea președintelui și că nu își va schimba decizia de a nu mai colabora cu PSD.

„1. USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte.

2. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD.

3. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea”, scrie în rezoluția USR.

USR despre extremism și polul reformist

În plus, USR subliniază pericolul extremismului și necesitatea formării unui pol reformist.

„4. Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării.

5. Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.

6. USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an”, a mai transmis USR.

Replica lui Veștea pentru USR

În replică, Adrian Veștea a sugerat că unii parlamentari USR ar putea vota guvernul său în ciuda deciziei partidului.

„Este dreptul fiecărui partid politic (…) Sunt astăzi fel de fel de stări (…) Vor exista momente de realism, trebuie să se gândească ce este de făcut cu țara asta (…) nu am de ce să critic voința unei formațiuni politice”, a declarat Adrian Veștea la Antena 3 CNN.

Duminică, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern. În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.