Aclamatul serial polițist britanic are premiera pe 24 octombrie, de la ora 22:00, la BBC First, cu câte două episoade în fiecare sâmbătă.

București, 20 octombrie 2026 – Unul dintre cele mai apreciate thrillere polițiste britanice ajunge la BBC First România. Din 24 octombrie, de la ora 22:00, telespectatorii vor putea descoperi Line of Duty, produs de World Productions, chiar de la primul episod, urmărind povestea de-a lungul tuturor celor șase sezoane, cu câte două episoade difuzate în fiecare sâmbătă.

Creat de Jed Mercurio, scenaristul din spatele unor producții apreciate la nivel internațional, precum Bodyguard, Line of Duty urmărește activitatea AC-12, o unitate de elită anticorupție care investighează abaterile din interiorul forțelor de poliție.

În centrul poveștii se află DS Steve Arnott (Martin Compston), DC Kate Fleming (Vicky McClure) și Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar). Pe măsură ce investigațiile avansează, se conturează o poveste tot mai amplă despre corupție, minciună, loialitate și trădare, care se întinde de-a lungul celor șase sezoane.

Cu investigații tensionate, personaje complexe, răsturnări de situație neașteptate și scene de interogatoriu devenite emblematice, Line of Duty a devenit, de-a lungul timpului, un adevărat fenomen de televiziune.

De la debutul său în Marea Britanie, în 2012, serialul și-a construit un public extrem de fidel și s-a bucurat de aprecierea criticilor. Finalul sezonului 6 a atras aproape 17 milioane de telespectatori în primele 28 de zile. Line of Duty a primit, de asemenea, multiple nominalizări BAFTA și are în prezent un rating de 8,7/10 pe IMDb.

Mai mult decât un serial polițist clasic, Line of Duty este un thriller despre încredere, putere, ambiție și corupție, construit în jurul unor personaje complexe și al unor alegeri dificile. Pe parcursul poveștii, atât personajele, cât și publicul ajung să pună sub semnul întrebării motivele, dovezile și loialitățile.

Line of Duty este produs de World Productions, în asociere cu ITV Studios, care asigură distribuția internațională a serialului. Pentru publicul din România, BBC First oferă ocazia de a descoperi sau revedea povestea completă Line of Duty chiar de la început, urmărind evoluția investigațiilor și a personajelor de-a lungul celor șase sezoane.

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Despre BBC First

Gazda serialelor britanice originale, inovatoare și premium, BBC First oferă publicului povești memorabile, care provoacă, captivează și distrează, alături de nume consacrate și premiate, atât din fața, cât și din spatele camerei.

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Despre BBC Studios

BBC Studios este principala divizie comercială a BBC Commercial Ltd și a generat în ultimul an venituri de 2,2 miliarde de lire sterline și profituri de peste 200 de milioane de lire sterline, pentru al cincilea an consecutiv.

BBC Studios dezvoltă proiecte de la idee până la producție, distribuție și mai departe, iar activitatea companiei este organizată în jurul a două direcții principale: studioul de conținut care produce, investește și distribuie conținut TV și audio la nivel global, și divizia media & streaming care include canale sub brandul BBC, servicii precum UKTV, BBC.com și BritBox, precum și joint ventures în Marea Britanie și la nivel internațional.

În ultimul an, BBC Studios a produs aproape 3.500 de ore de programe britanice premiate, destinate unei game largi de televiziuni și platforme din Marea Britanie și din întreaga lume. Portofoliul companiei acoperă numeroase genuri și include branduri cunoscute la nivel global, precum Strictly Come Dancing/Dancing with the Stars, seria Planet, Bluey și Doctor Who.

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