Care este cel mai bun serial al secolului XXI. Peste 500 de nume din industria TV și-au ales favoritele

Producția cu Bryan Cranston a devansat titluri precum „The Wire”, „Mad Men”, „Succession” și „Game of Thrones”.

„Breaking Bad”, pe primul loc

Pentru realizarea clasamentului, The New York Times a cerut actorilor, creatorilor de seriale, producătorilor și altor profesioniști din televiziune să aleagă câte zece dintre cele mai bune producții lansate după 1 ianuarie 2000.

Pe prima poziție s-a clasat „Breaking Bad”, serialul difuzat între 2008 și 2013, care urmărește transformarea profesorului de chimie Walter White, interpretat de Bryan Cranston, într-un personaj central al lumii traficului de droguri.

Locul secund a revenit producției HBO „The Wire”, drama despre Baltimore care analizează criminalitatea, poliția, politica și instituțiile orașului.

Podiumul este completat de „Mad Men”, serialul despre lumea publicității americane din anii ’60 și începutul anilor ’70.

„Succession” și „Fleabag”, înaintea „Game of Thrones”

Pe locul patru apare „Succession”, povestea familiei Roy și a luptei pentru controlul unui imperiu media. Producția HBO, încheiată în 2023, este astfel cea mai bine clasată dintre serialele din Top 10 care au debutat după 2017.

O prezență remarcabilă este „Fleabag”, clasat pe locul cinci. Producția creată de Phoebe Waller-Bridge are numai două sezoane și mai puțin de șase ore în total, dar devansează unul dintre cele mai mari fenomene TV ale ultimelor decenii, „Game of Thrones”.

Serialul fantasy produs de HBO ocupă poziția a șasea.

Top 10 continuă cu satira politică „Veep”, pe locul șapte, urmată de „30 Rock”, pe opt, și „Curb Your Enthusiasm”, pe nouă. „Atlanta”, serialul creat de Donald Glover, încheie primele zece poziții.

„The Office” ratează Top 10

Una dintre absențele notabile din Top 10 este versiunea americană a „The Office”, una dintre cele mai populare comedii ale ultimelor două decenii. Aceasta ratează la limită primele zece poziții, fiind clasată pe locul 11. Versiunea britanică originală ocupă locul 16.

Printre alte prezențe interesante din partea superioară a clasamentului se numără „The Crown”, pe locul 20, miniseria „Chernobyl”, pe 19, „The Americans”, pe 17, și „Six Feet Under”, pe poziția 15.

Clasamentul cuprinde 100 de producții și nu s-a limitat la seriale americane sau la ficțiune, fiind eligibile inclusiv documentare, reality-show-uri, talk-show-uri și producții în alte limbi. Singura condiție esențială a fost ca acestea să fi debutat începând cu anul 2000.