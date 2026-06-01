Copiii din Jugureni au sărbătorit de ziua lor alături de Fundația Carmistin și La Provincia

Fundația Carmistin a marcat Ziua Internațională a Copilului alături de elevii Școlii Gimnaziale din comuna Jugureni, județul Prahova, continuând o tradiție devenită deja parte din calendarul anual al proiectelor dedicate copiilor și educației.
Sursă foto: Fundația Carmistin
Departamentul Social
01 iun. 2026, 17:19, Comunicate De Presa
Cu această ocazie, echipa Fundației Carmistin le-a oferit copiilor pachete cu hrană, gătită din portofoliul La Provincia, brand al Carmistin The Food Company, precum și haine, încălțăminte, alimente, dulciuri și băuturi răcoritoare. Evenimentul a fost gândit ca o zi a bucuriei, a recunoștinței și a grijii față de cei mai mici membri ai comunității.

Un moment special al întâlnirii l-a reprezentat inaugurarea unui nou loc de joacă, amenajat în curtea școlii. Acesta va deveni un spațiu dedicat jocului, socializării și dezvoltării armonioase, oferindu-le copiilor oportunitatea de a petrece mai mult timp împreună.

Andra Paraschiv, președinta Fundației Carmistin: Ziua Copilului este, înainte de toate, o celebrare a copilăriei, a inocenței, a visurilor și a potențialului pe care fiecare copil îl poartă cu sine. Este și un moment de reflecție asupra responsabilității pe care o avem, ca adulți și ca membri ai comunității, de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea copiilor, de a le susține educația și de a le oferi momente de bucurie. În fiecare an, noi ne dorim să fim alături de copii nu doar prin darurile pe care le oferim, ci, mai ales, prin mesajul pe care dorim să îl transmitem pentru ei: că sunt importanți, apreciați și că merită să crească într-un mediu care îi susține și îi încurajează să își urmeze visurile. Le urăm la mulți ani tuturor copiilor, cu sănătate, bucurii și un viitor plin de oportunități!”

Fundația Carmistin le mulțumește copiilor din Jugureni și personalului didactic pentru primirea călduroasă.

