Cum sărbătoresc copiii din lume ziua lor: roboți în China, festivaluri în Bulgaria și lecții despre pace în Cambodgia

În timp ce unele țări pun accent pe tehnologie și educație, altele aleg jocurile, natura sau activitățile dedicate întregii familii.

Varșovia: dragoni, Lego și drone

În Polonia, unde Ziua Copilului („Dzień Dziecka”) este sărbătorită încă din anii 1950, Varșovia s-a transformat într-un adevărat teren de aventură pentru familii. Copiii au fost invitați la festivaluri inspirate din lumea cavalerilor și dragonilor, la picnicuri tematice, spectacole de circ și ateliere creative.

Un tramvai special a fost transformat într-un spațiu de joacă mobil, iar în alte zone ale orașului au fost organizate vânători de comori inspirate din istoria capitalei, evenimente Pokemon și Star Wars, expoziții Lego, demonstrații cu drone și simulatoare de zbor.

China: fotbal cu roboți

În China, una dintre primele țări care au adoptat oficial Ziua Copilului pe 1 iunie, sărbătoarea este dedicată copiilor sub 14 ani. Evenimentele organizate cu această ocazie sunt gratuite, iar autoritățile susțin inclusiv programe speciale pentru copiii din orfelinate.

În ajunul zilei, copiii din mai multe provincii au participat la activități organizate în biblioteci, muzee și centre educaționale. În Hebei, cei mici au interacționat cu roboți, iar în Zhejiang au testat câini robot și au urmărit meciuri de fotbal între roboți.

La Qingdao, copiii s-au fotografiat lângă capace de canal decorate cu imagini desenate manual ale unor panda, în timp ce în alte orașe au participat la jocuri alături de părinți, activități artistice și evenimente recreative în aer liber.

Bulgaria: de la zoo la trenul regal

În Bulgaria, Ziua de 1 Iunie a fost marcată prin activități care îi apropie pe cei mici de orașul în care trăiesc. Grădina Zoologică din Sofia și-a deschis porțile gratuit pentru toți vizitatorii sub 18 ani, în timp ce alte evenimente le-au oferit copiilor ocazia să urce în autospeciale de salubritate și să afle cum sunt întreținute străzile capitalei. Pasionații de trenuri au putut vizita un depou feroviar și au văzut de aproape vagoane istorice, inclusiv fostele trenuri utilizate de familia regală bulgară și de oficialii statului.

Trei zile de festival în Moldova

La Chișinău, autoritățile au ales să transforme Ziua Copilului într-o sărbătoare de trei zile. Festivalul „Lumea copilăriei”, organizat între 30 mai și 1 iunie în centrul capitalei Republicii Moldova, a inclus ateliere de pictură și fotografie, concursuri, jocuri educative, activități sportive, spectacole și concerte. Organizatorii au amenajat inclusiv zone de relaxare pentru părinți, accentul fiind pus pe ideea unui spațiu dedicat întregii familii.

Maia Sandu le-a lansat celor mici și o provocare de lectură pentru vacanța de vară, invitându-i să citească cât mai multe cărți până la 31 august și să îi scrie despre volumele care i-au impresionat. Cei mai pasionați cititori urmează să fie invitați la Președinție, la finalul verii.

Cambodgia: lecții despre pace

La mii de kilometri distanță, în Cambodgia, accentul a căzut mai puțin pe distracție și mai mult pe protecția copiilor. Cu ocazia celei de-a 77-a aniversări a Zilei Internaționale a Copilului, premierul Hun Manet a participat la evenimente desfășurate sub tema „Pacea este fundamentul respectării și protejării drepturilor copiilor”.

Autoritățile au folosit momentul pentru a atrage atenția asupra combaterii violenței împotriva copiilor, muncii infantile și riscurilor din mediul online, subliniind că investițiile în dezvoltarea copiilor reprezintă o investiție în viitorul țării.

Tema nu este întâmplătoare. Potrivit organizațiilor internaționale, în unele zone ale Cambodgiei, copiii muncesc de la vârste fragede, în special în agricultură sau în fabrici de cărămidă, pentru a-și ajuta familiile.

Palatul Cotroceni, deschis copiilor

În România, sute de evenimente au fost organizate cu ocazia Zilei Copilului, de la spectacole, ateliere și activități sportive până la acces gratuit în muzee și instituții culturale.

La București, una dintre principalele atracții este deschiderea Palatului Cotroceni pentru copii și familii, cu jocuri, demonstrații, ateliere educative și activități interactive. Numeroase parcuri, muzee, grădini zoologice și centre culturale au pregătit, de asemenea, programe speciale dedicate celor mici.

Ucraina, schimbare în calendar

Nu peste tot însă 1 iunie mai este Ziua Copilului. În Ucraina, autoritățile au decis anul trecut să mute sărbătoarea pe 20 noiembrie, de Ziua Mondială a Copilului, pentru a se alinia practicilor promovate de Organizația Națiunilor Unite și pentru a pune accent pe protejarea drepturilor copiilor. Este primul an când ucrainenii privesc 1 iunie doar ca pe un reper internațional, și nu ca pe o sărbătoare oficială dedicată copiilor.

Deși fiecare țară sărbătorește diferit, de la roboți și trenuri istorice până la animale, aventuri urbane sau mesaje despre pace, toate au în comun aceeași idee: o zi în care atenția se mută asupra copiilor și a lumii pe care adulții o construiesc pentru ei.