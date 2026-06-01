Veneția devine un paradis neașteptat pentru Flamingo. De ce se adună păsările în număr record

Populația de Flamingo atinge numere record în Veneția, potrivit AP.

Numite „fenicotteri” în italiană, păsările au apărut pentru prima dată la începutul anilor 2000. Ele au fost văzute mai ales în văile de pescuit și în zonele mlăștinoase din cele mai îndepărtate puncte ale lagunei. Păsările au fost observate doar rareori în centrul istoric al Veneției.

Acum, ecologiștii spun că sosirea lor la Veneția este un semn al sănătății lagunei și al faptului că este potrivită ca loc de hrănire. De asemenea, arealul de răspândire a flamingo-ului european se extinde, mai arată sursa.

Eforturile de restaurare a habitatului au atras păsările

Păsările flamingo își fac, de obicei, cuiburile în țări precum Spania sau Franța. În prezent, eforturile ecologice de restaurare a zonelor umede deteriorate din Veneția ar putea contribui la extinderea habitatului lor. Este posibil și ca aceste eforturi să le determine să cuibărească în lagună.

Anul trecut, numărul de flamingo care au petrecut iarna în Veneția a atins un vârf record de aproape 24.000. Numărul este cu 6.000 mai mult decât în ​​anul precedent. Aceste cifre „poziționează Laguna Venețiană drept unul dintre cele mai importante locuri de iernare din întreaga sa arie de habitat”, a declarat ornitologul Alessandro Sartori, potrivit sursei citate.

Peste 90% dintre păsările numărate la recensământul de anul trecut se aflau în laguna nordică. Zona conține o suprafață extinsă de mlaștină sărată naturală. Păsările flamingo sunt atrase și de văile tradiționale de pescuit. Acestea includ zone umede semi-naturale îndiguite, care oferă hrană din abundență. Însă, aceste zone pot prezenta și un conflict cu activitatea umană.

Un proiect de reconstrucție a mlaștinilor sărate din laguna sudică mai izolată ridică perspective că numărul de flamingo va crește și acolo. Astfel, va fi oferit un nou habitat într-o zonă a lagunei unde eroziunea zonelor umede a fost deosebit de severă. De asemenea, ar putea atrage păsările departe de activitățile umane din nord.

Păsările nu pot fi văzute ușor

Totuși, vizitatorii Veneției care speră să vadă păsările vor fi probabil dezamăgiți. Păsările flamingo locuiesc în zone puțin adânci și greu accesibile ale lagunei, unde navigarea în siguranță necesită o atenție sporită. Chiar și de la distanță, păsările sunt ușor deranjate și își iau repede zborul, mai menționează sursa.