Sun Leader continuă dezvoltarea infrastructurii outdoor de la Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, județul Alba, printr-un proiect care schimbă semnificativ modul în care domeniul poate fi utilizat pentru turism, evenimente și experiențe culturale. Noua etapă de extindere va duce suprafața totală amenajată la peste 2.600 de metri pătrați și consolidează poziționarea locației ca destinație Premium pentru evenimente desfășurate în aer liber. Cum evoluează infrastructura turistică outdoor la Castelul Bethlen-Haller? Urmărește detalii despre această extindere cu terase modernizate.

O investiție care aduce beneficii utilizării spațiilor outdoor

Proiectul răspunde unei nevoi tot mai clare din piața de turism și ospitalitate: aceea de a transforma spațiile exterioare în zone funcționale, flexibile și pregătite să susțină activități indiferent de sezon. Într-un context în care vremea, sezonalitatea și capacitatea limitată a spațiilor clasice pot influența direct desfășurarea evenimentelor, infrastructura turistică outdoor devine un avantaj competitiv real. La Castelul Bethlen-Haller, această transformare nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci și mai multă predictibilitate, confort și continuitate operațională.

(Evenimente desfășurate la Castelul Bethlen-Haller)

Derulare în etape și un parteneriat existent în continuă dezvoltare

Extinderea este realizată etapizat, ca parte a unui parteneriat mai amplu între Sun Leader și Domeniile Jidvei ce administrează Castelul Bethlen-Haller. După amenajarea primei terase destinate degustărilor și instalarea primelor module retractabile independente, fiecare de 20 x 13 metri, proiectul intră acum într-o nouă fază.

Sunt adăugate șapte structuri suplimentare, identice ca dimensiune și concepție, pentru a valorifica la maximum suprafața disponibilă. Rezultatul este un ansamblu complet de terase modernizate, gândite pentru activități culturale, gastronomice și de evenimente.

Din punct de vedere tehnic, soluțiile implementate de Sun Leader folosesc structuri din aluminiu și sisteme automatizate de acoperire retractabilă, concepute pentru a permite deschiderea completă a spațiului sau închiderea sa etanșă, în funcție de condițiile meteo. Acest tip de infrastructură este tot mai prezent în proiectele HoReCa și în locațiile Premium care urmăresc să îmbine estetica, funcționalitatea și adaptarea la utilizarea pe termen lung. În cazul Castelului Bethlen-Haller, soluțiile au fost integrate astfel încât să respecte arhitectura istorică a castelului și să nu îi altereze identitatea vizuală.

(Instalarea construcțiilor de pergole retractabile în anul 2025 – Sun Leader)

Turism, evenimente și experiențe unice pentru public – un pas strategic pentru ospitalitate Premium

Într-o perioadă în care tot mai multe destinații turistice caută formule prin care să își extindă perioada de funcționare și să își diversifice oferta, proiectul de la Cetatea de Baltă oferă un exemplu relevant de investiție în turism cu impact direct asupra experienței vizitatorului. Noul spațiu poate susține concerte, evenimente culturale, activități recreative și experiențe gastronomice, într-un cadru care combină patrimoniul, natura și ospitalitatea modernă.

Castelul Bethlen-Haller este deja asociat cu turismul cultural și oenologic din Transilvania, iar această etapă de extindere întărește rolul său în ecosistemul Domeniilor Jidvei. Prin infrastructura nou creată, domeniul își crește capacitatea de a atrage evenimente de amploare și își consolidează profilul de destinație Premium, capabilă să ofere mai departe experiențe memorabile.

(Construcția existentă alături de spațiul ce va fi reamenajat prin proiectul actual în desfășurare)

„Acest proiect reflectă clar direcția în care se îndreaptă segmentul de ospitalitate Premium: investiții care oferă flexibilitate, continuitate și un nivel ridicat de confort. Extinderea la peste 2.600 de metri pătrați nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci o infrastructură mai eficientă, mai bine adaptată și mai valoroasă pe termen lung pentru întreaga destinație”, a declarat Eugeniu Lisnic, CEO și fondator Sun Leader.

Prin această dezvoltare, Sun Leader își consolidează poziția ca partener în amenajări cu pergole retractabile pentru proiecte complexe de amenajare outdoor, în special în zona HoReCa și a destinațiilor turistice Premium. Compania mizează pe soluții tehnice care permit utilizarea spațiilor exterioare în condiții de siguranță, cu un nivel ridicat de confort și cu o integrare atentă în contextul arhitectural existent.

Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, județul Alba, este un monument istoric cu arhitectură renascentistă și un reper important al turismului cultural din România. Domeniul este asociat astăzi cu experiențe care îmbină patrimoniul, gastronomia, vinul și evenimentele în aer liber, într-un cadru atent planificat și memorabil.

(Construcția existentă alături de spațiul ce va fi reamenajat prin proiectul actual în desfășurare)

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