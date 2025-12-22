Profit Point Network – lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale

Evenimentul a reunit, atât fizic, cât și online, investitori, antreprenori, experți economici și lideri de opinie, într-un dialog onest despre realitățile economice actuale și despre deciziile care vor face diferența în anii următori. Gala nu a fost un eveniment festiv, ci un reality check necesar într-un context marcat de incertitudine geopolitică, presiuni macroeconomice și schimbări structurale profunde în piețele financiare.

Analiza anului 2025 și întrebarea-cheie pentru investitori: „Ce facem în 2026?”

În cadrul Galei, Nicolae Tudor, R&D Manager Profit Point, a realizat o analiză detaliată a anului 2025, subliniind concentrarea excesivă a capitalului în indicii mari:

„Dacă aveți în portofolii S&P 500, sunteți expuși pe giganți. Aceeași situație este și în indicele BET.”

Analiza sa a condus la întrebarea centrală a întregii Gale:

„Ce vom face în 2026?” – o întrebare care a sintetizat nevoia de strategie, diversificare și disciplină investițională într-o piață dominată de concentrare și volatilitate.

Prudență în investiții și vigilență în sectorul tech

Unul dintre cele mai puternice momente ale Galei a fost dialogul dintre Alexandru Chirilă, CEO Profit Point, și Matei Păun, analist financiar și investitor.

Discuția a abordat riscurile reale din piețele actuale, în special din zona tehnologică, într-un context economic fragil:

„Înainte de a investi în tech aș fi foarte vigilent, în primul rând. Deciziile tale au repercusiuni instant. Din păcate, ecosistemul în care ne aflăm nu este deloc robust, nu ne ajută.”

Mesajul transmis a fost unul clar: optimismul artificial și deciziile bazate pe trenduri fără fundament solid pot avea consecințe rapide și costisitoare pentru investitori.

Economia României, sectoare-cheie și adevăruri incomode

Într-un dialog aplicat și lucid, Alexandru Chirilă și Cristian Năsulea au analizat perspectivele economice ale României pentru 2026, cu focus pe sectorul IT, sectorul imobiliar și sectorul bancar.

Discuția a mers dincolo de titlurile din presă și a adus în prim-plan un adevăr incomod, dar esențial pentru planificarea pe termen lung: anul 2032 reprezintă un prag critic pentru actualul sistem public de pensii, în lipsa unor reforme structurale și a responsabilizării financiare individuale.

Lansarea Profit Point Network, Welney și MicroAlpha

Momentul culminant al Galei a fost lansarea oficială a Profit Point Network, un ecosistem conceput ca o infrastructură completă pentru educație financiară, investiții și decizii economice informate.

Cu această ocazie, Alexandru Chirilă, CEO Profit Point Network, a declarat:

„Profit Point Network nu este un proiect. Este infrastructura de care aveam nevoie.

Un one stop shop pentru finanțele tale, în care educația, investițiile și tehnologia lucrează împreună pentru a-ți oferi claritate, direcție și control asupra viitorului tău financiar.”

În cadrul Galei a fost prezentată și Welney, aplicația mobilă care aduce claritate financiară prin monitorizarea veniturilor și cheltuielilor prin open banking și, în etapele următoare, acces la educație financiară și instrumente investiționale integrate.

Totodată, a fost lansat MicroAlpha, un proiect inovator care integrează inteligența artificială în strategiile de investiții, cu scopul de a sprijini investitorii în luarea deciziilor pe bază de date, analiză avansată și disciplină.

Puteți vedea toate momentele importante, în înregistrarea Galei Profit Point Network, disponibilă pe canalul de YouTube.

Un mesaj comun: fără improvizație financiară

Mesajul transmis de Gala Profit Point Network a fost unul ferm și unitar: viitorul financiar nu mai poate fi construit pe improvizație, emoție sau noroc. Într-un mediu economic instabil, doar educația financiară solidă, strategia și accesul la instrumente moderne pot oferi protecție și oportunitate.

Gala a marcat nu doar o analiză a prezentului, ci începutul unui nou capitol pentru comunitatea Profit Point și pentru toți cei care își doresc să privească înainte cu luciditate și responsabilitate.

Despre Profit Point Network

Profit Point Network este un ecosistem de educație financiară, investiții și tehnologie, construit pentru a sprijini românii în luarea unor decizii financiare informate, pe termen lung, și pentru a contribui la formarea unei generații independente de pensia de la stat.