Agricultura României își consolidează rolul strategic în economie – Corteva Agriscience

În timpul panelului de discuții, Maria Cîrjă, Marketing Manager la Corteva Agriscience în România și Republica Moldova, a subliniat că sezonul agricol 2026 începe în condiții semnificativ îmbunătățite, creând un context favorabil pentru redresare după un an dificil. Cu niveluri refăcute de umiditate în sol și o producție totală estimată de aproximativ 29 de milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase¹, România este bine poziționată pentru o creștere stabilă a producției. În același timp, variabilitatea climatică rămâne un factor definitoriu, care întărește importanța soluțiilor de cultură reziliente și a deciziilor agronomice informate, precum utilizarea produselor biologice care ajută culturile să se adapteze mai bine la provocările de mediu.

Expertul Corteva a mai subliniat că transformarea structurală capătă avânt la nivelul întregului sector. Infrastructura de irigații a României, care acoperă aproximativ 3,1 milioane de hectare², oferă o bază solidă pentru creșterea stabilității producției, în timp ce fermierii adoptă un rol tot mai proactiv, aproape jumătate dintre aceștia planificând investiții în sisteme de irigații la nivel de fermă în anii următori. În paralel, sectorul agricol românesc se bazează pe o structură complementară a fermelor, în cadrul căreia fermele mici și de familie susțin traiul rural și gestionarea durabilă a terenurilor, iar fermele comerciale mari stimulează productivitatea, modernizarea tehnologică și competitivitatea internațională. Această coexistență permite un model agricol echilibrat, atât incluziv, cât și orientat spre piață.

