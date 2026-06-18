ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIUNE TEREN

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Corbeni, Str. Principală, Sat Corbeni, nr.6, Județul Argeș, CIF 4122051, telefon 0248730236, fax 0248730236, e-mail [email protected]

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 840 mp situat în intravilanul comunei Corbeni, satul Oeștii Ungureni, punct ,, Centru,, județul Argeș, înscris în Cartea Funciară a Comunei Corbeni cu nr. 83292, ce aparține domeniul public al Comunei Corbeni, județul Argeș. Licitația publică se desfășoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 35 / 28.05.2026 .

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Corbeni, Str. Principală, Sat Corbeni, nr.6, Județul Argeș, contra cost.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Monitorizare și gestionare proceduri administrative fond funciar, din cadrul Comunei Corbeni, localitatea Corbeni, nr 6, județul Argeș, telefon 0248730236.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei care se poate achita în numerar la caseria Comunei Corbeni, CIF 4122051, sau prin ordin de plată în contul RO38TREZ04821180250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Curtea de Argeș.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/07/2026, ora 16:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/07/2026, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei Corbeni, Str. Principală, Sat Corbeni, nr.6, Judeţul Argeș– Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23/07/2026, ora 10:00 la sediul Comunei Corbeni, Str. Principală, Sat Corbeni, nr.6, Judeţul Argeș

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, cu sediul în Piteşti, B-dul I.C. Brătianu Nr. 7, Judeţul Argeș, Tel. (0248) 216 599, e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16/06/2026

PRIMAR,

NICOLAE DINICĂ