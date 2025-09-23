Axis Communications anunță actualizări majore ale AXIS Device Manager Edge și Extend

Prin autentificarea unică (single sign-on), aceste soluții sunt acum disponibile prin intermediul My Systems – un portal web care oferă acces la distanță pentru toate aplicațiile, serviciile și sistemele Axis online.

AXIS Device Manager Edge este o soluție bazată pe cloud, care permite monitorizarea și administrarea de la distanță a dispozitivelor Axis. Accesibil din My Systems, acest software intuitiv oferă acces instantaneu la informații esențiale despre dispozitive, inclusiv conectivitate, stare și date privind garanția. Soluția permite actualizări automate de software pentru dispozitive, acces securizat de la distanță și suport pentru sarcinile de administrare de bază. Aplicația este inclusă gratuit pe dispozitivele Axis.

