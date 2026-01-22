Prima pagină » Comunicate » BIPA deschide astăzi primul magazin din România, în Mega Mall București

BIPA deschide astăzi primul magazin din România, în Mega Mall București

Sortiment extins, mărci proprii accesibile și experiență modernă de cumpărare • Peste 13.000 de articole și peste 15 categorii de produse • Peste 1.500 de produse marcă proprie BIPA • Accent pe frumusețe, îngrijire personală, sănătate și bunăstare
BIPA deschide astăzi primul magazin din România, în Mega Mall București
Mediafax
22 ian. 2026, 16:41, Comunicate

BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, marchează astăzi intrarea oficială pe piața din România prin deschiderea primului său magazin, situat în Mega Mall București, la nivelul -1.

Primul magazin BIPA din România al brandului austriac are o suprafață de aproximativ 370 de metri pătrați, este deservit de o echipă de 14 angajați și este deschis zilnic, de luni până duminică, între orele 10:00 și 22:00. Magazinul introduce un concept modern și intuitiv de drogherie, gândit pentru a oferi clienților o experiență de cumpărare plăcută și eficientă.

Portofoliul include peste 13.000 de articole din categoriile frumusețe, îngrijire personală, sănătate și produse pentru casă, precum și peste 25 de branduri consacrate de machiaj și din marca proprie Look by BIPA. BIPA lansează pe piața locală peste 1.500 de produse, reunite sub mărci proprii precum BI CARE, BI LIFE, BI KiDS, BI STYLED, BI HOME, BABYWELL, LOOK BY BIPA și BI GOOD, dezvoltate pentru a oferi un raport calitate–preț foarte bun, adaptat nevoilor de zi cu zi ale consumatorilor.

