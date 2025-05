Black Sea and Balkans Security Forum, Ediția a IX-a

Ministerul Apărării Naționale va fi, și în acest an, partenerul think-tank-ului New Strategy Center în organizarea, în zilele de 22 și 23 mai, a celei de-a IX-a ediții a „Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment circumscris problematicii de apărare, securitate și relații internaționale privind regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor.