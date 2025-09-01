Brother România continuă tradiția acțiunilor de igienizare la Rimetea, alături de partenerii săi

Anul acesta, în cadrul acțiunii organizate în parteneriat cu Clubul de Turism și Ecologie Albamont, echipele Brother România, Chiorean Company, XRX Service, Muncons și inițiatorul proiectului, Xerom Service, au contribuit la curățarea zonelor turistice și a traseelor din împrejurimile satului Rimetea – un loc unic, recunoscut pentru peisajele sale spectaculoase și patrimoniul cultural deosebit.

„Ne bucură să vedem cum această inițiativă, pornită acum mai bine de un deceniu, continuă să aducă împreună oameni dedicați și dornici să contribuie la protejarea mediului. Pentru noi, la Brother România, implicarea în comunitate și respectul pentru natură fac parte din valorile pe care le trăim zi de zi”, a declarat Simona Țăndărică, Country Manager Brother România.

