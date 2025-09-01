Prima pagină » Comunicate » Brother România continuă tradiția acțiunilor de igienizare la Rimetea, alături de partenerii săi

Brother România continuă tradiția acțiunilor de igienizare la Rimetea, alături de partenerii săi

Brother România, alături de Albamont, a participat din nou, împreună cu partenerii săi, la acțiunea de igienizare desfășurată în zona Rimetea, județul Alba – o inițiativă începută în 2014 împreună cu Xerom Service și derulată aproape în fiecare an, devenind deja o tradiție a comunității.
Brother România continuă tradiția acțiunilor de igienizare la Rimetea, alături de partenerii săi
Mediafax
01 sept. 2025, 16:41, Comunicate

Anul acesta, în cadrul acțiunii organizate în parteneriat cu Clubul de Turism și Ecologie Albamont, echipele Brother România, Chiorean Company, XRX Service, Muncons și inițiatorul proiectului, Xerom Service, au contribuit la curățarea zonelor turistice și a traseelor din împrejurimile satului Rimetea – un loc unic, recunoscut pentru peisajele sale spectaculoase și patrimoniul cultural deosebit.

„Ne bucură să vedem cum această inițiativă, pornită acum mai bine de un deceniu, continuă să aducă împreună oameni dedicați și dornici să contribuie la protejarea mediului. Pentru noi, la Brother România, implicarea în comunitate și respectul pentru natură fac parte din valorile pe care le trăim zi de zi”, a declarat Simona Țăndărică, Country Manager Brother România.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21225