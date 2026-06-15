Centrul Bucureștiului pe radarul cumpărătorilor premium: Barrio mizează pe exclusivitate și poziționare ultracentrală

În acest context, Barrio valorifică unul dintre cele mai importante avantaje din real estate: o locație care nu poate fi replicată. Amplasat la doar 30 de metri de Bulevardul Unirii, proiectul dezvoltă un concept rezidențial premium construit în jurul exclusivității, confortului și accesului imediat la tot ceea ce oferă centrul Bucureștiului.

Dezvoltat pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, ansamblul va include trei clădiri și un total de 73 de apartamente, cu termen estimat de finalizare în 2026. Dimensiunea controlată a proiectului îl poziționează într-o categorie aparte într-o piață în care dezvoltările cu număr limitat de unități devin tot mai apreciate de cumpărătorii care caută exclusivitate și intimitate.

Într-o piață în care oportunitățile de dezvoltare din centrul Bucureștiului devin tot mai puține, proiectele rezidențiale noi capătă o valoare suplimentară prin simpla lor raritate. Oferta limitată de terenuri și numărul redus de dezvoltări aflate în construcție contribuie la menținerea atractivității acestor proprietăți atât pentru cumpărătorii finali, cât și pentru investitori.

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