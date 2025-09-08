Chery depășește pragul de 5 milioane de vehicule exportate, consolidându-și poziția de lider global

În aceeași perioadă, compania a urcat pe locul 233 în clasamentul Fortune Global 500, avansând spectaculos cu 152 de poziții față de anul anterior.

În prima jumătate a anului 2025, Chery a înregistrat vânzări globale record de 1,26 milioane de unități, consolidându-și poziția de cel mai mare exportator auto al Chinei pentru al 22-lea an consecutiv. Segmentul vehiculelor plug-in hybrid a înregistrat o creștere remarcabilă de 98,6%, iar comunitatea globală a utilizatorilor Chery a depășit pragul de 17 milioane.

