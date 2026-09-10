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COMPO își extinde prezența în România prin colaborarea cu Verdon

Verdon devine importator și distribuitor la nivel național al produselor COMPO, consolidând disponibilitatea pe piața din România a portofoliului brandului german dedicat îngrijirii plantelor, grădinilor și gazonului. Compania din Sibiu va distribui produsele COMPO la nivel național, adresându-se atât consumatorilor finali, cât și magazinelor de profil, partenerilor din retail și sectorului profesional.
COMPO își extinde prezența în România prin colaborarea cu Verdon
Mediafax
10 sept. 2026, 13:23, Comunicate
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COMPO este un brand german cu o istorie începută în 1956 și cu experiență în dezvoltarea produselor pentru cultivarea și îngrijirea plantelor. Portofoliul său cuprinde pământ de flori, fertilizanți pentru plante de interior și exterior, produse pentru gazon și alte soluții destinate grădinăritului.

Prin această colaborare, Verdon își extinde portofoliul și dezvoltă disponibilitatea produselor COMPO pe piața din România.

Distribuție COMPO la nivel național

Deși are sediul în Sibiu, Verdon operează la nivel național, iar activitatea de import și distribuție COMPO vizează întreaga piață din România.

Compania se adresează atât consumatorilor finali, prin intermediul magazinului online Verdon.ro, cât și segmentului B2B. Printre potențialii parteneri se numără magazinele agricole și de grădinărit, companiile specializate în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, peisagiștii și retailerii din segmentul DIY.

Verdon urmărește astfel dezvoltarea unei rețele de distribuție prin care produsele COMPO să fie disponibile consumatorilor din întreaga țară, atât online, cât și prin intermediul partenerilor comerciali.

De la substraturi la produse pentru fertilizarea plantelor și gazonului

Portofoliul disponibil în România acoperă mai multe categorii importante pentru îngrijirea plantelor și grădinii. Acestea includ pământ și substraturi pentru diferite tipuri de plante, precum și fertilizanți și produse destinate întreținerii spațiilor verzi.

Gama cuprinde inclusiv produse din categoria îngrășăminte gazon și flori, alături de soluții dedicate unor categorii specifice de plante.

Produsele COMPO sunt disponibile prin Verdon.ro, iar compania dezvoltă în paralel distribuția B2B pentru magazine și profesioniști din întreaga țară.

Despre Verdon

Verdon este o companie din Sibiu activă în comercializarea și distribuția produselor pentru agricultură, grădinărit, întreținerea plantelor și spațiilor verzi. Prin integrarea COMPO în portofoliu și asumarea rolului de importator pentru România, compania își extinde activitatea de distribuție la nivel național și dezvoltă noi colaborări cu magazine de profil, specialiști și retaileri.

Despre COMPO

Fondat în Germania în 1956, COMPO este un brand specializat în produse pentru plante, grădină și gazon. Portofoliul include substraturi și pământuri pentru plante, fertilizanți și produse dedicate diferitelor necesități de cultivare și întreținere.

Pentru informații despre gama COMPO disponibilă în România și colaborări comerciale B2B, portofoliul poate fi consultat prin Verdon.ro.

 

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