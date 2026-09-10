Symfonia Group face un nou pas în strategia de creștere prin achiziția Setrio și își consolidează ecosistemul software din România

Symfonia Group, companie poloneză de software pentru administrarea afacerilor, cu o istorie de peste 30 de ani și sediul central în Varșovia, își extinde prezența în câteva dintre cele mai importante sectoare din economia României, prin achiziția Setrio. Tranzacția dezvoltă capabilitățile Symfonia în sănătate, farmacie, construcții, retail, comerț, distribuție, gestiunea depozitelor și în operațiuni specifice fiecărei industrii, permițând grupului să sprijine o gamă mai largă de companii, cu software adaptat nevoilor din domeniul lor de activitate.

Achiziția consolidează poziția Symfonia în România și susține strategia pe termen lung a grupului: construirea unui ecosistem software european puternic, bazat pe expertiză locală, relații solide cu clienții și cunoaștere aprofundată a industriilor.

„Achiziția Setrio extinde portofoliul nostru actual cu soluții inovatoare pentru retail, comerț, distribuție și gestiunea depozitelor, pentru sănătate și pentru procese specifice fiecărei industrii. Echipa și competențele Setrio susțin poziția noastră de jucător software regional de top și creează o bază și mai solidă pentru viitoarele inovații în cloud și pentru cele bazate pe AI”, a declarat Piotr Ciski, CEO Symfonia Group.

Împreună, cele două companii sunt prezente în mai multe industrii în care gestiunea eficientă a stocurilor, procesele de comandă, mobilitatea și performanța operațională sunt esențiale pentru creșterea afacerii. Symfonia și Setrio vor oferi clienților un portofoliu mai larg de soluții software, gândite să răspundă atât cerințelor de reglementare, cât și provocărilor operaționale specifice fiecărui sector. Citeşte comunicatul integral AICI