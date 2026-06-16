Symfonia Group își consolidează operațiunile din România sub o structură unificată de management

Anunțul a fost făcut de Piotr Ciski, CEO al Symfonia Group și de Roxana Epure, nou-numită CEO a Symfonia în România, în prezența Excelenței Sale, domnul Paweł Soloch, ambasadorul Poloniei în România, a Agnieszkăi Olsen, directorul Biroului din București al Agenției Poloneze pentru Investiții și Comerț (PAIH), a lui Tomasz Bieliński, International Business Director în cadrul Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), precum și a reprezentanților Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Române – Adam Sobieszkoda, Executive Director și membru al Consiliului de Administrație, și Ovidiu Văleanu, membru al Consiliului de Administrație și reprezentant al Camerei în România.

Evenimentul a adus în prim-plan importanța strategică a pieței românești pentru investitorii polonezi din tehnologie și a evidențiat extinderea Symfonia drept un exemplu al relațiilor economice tot mai strânse dintre cele două țări.

Citeşte comunicatul integral AICI