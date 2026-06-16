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Symfonia Group își consolidează operațiunile din România sub o structură unificată de management

Symfonia Group, unul dintre principalii furnizori de soluții software bazate pe cloud și inteligență artificială din Europa Centrală, a anunțat astăzi, în cadrul unui eveniment organizat la București, consolidarea operațiunilor sale din România sub o structură unificată de conducere locală. La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor de afaceri din Polonia și România, precum și ambasadorul Poloniei în România.
Symfonia Group își consolidează operațiunile din România sub o structură unificată de management
Mediafax
16 iun. 2026, 17:29, Comunicate
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Anunțul a fost făcut de Piotr Ciski, CEO al Symfonia Group și de Roxana Epure, nou-numită CEO a Symfonia în România, în prezența Excelenței Sale, domnul Paweł Soloch, ambasadorul Poloniei în România, a Agnieszkăi Olsen, directorul Biroului din București al Agenției Poloneze pentru Investiții și Comerț (PAIH), a lui Tomasz Bieliński, International Business Director în cadrul Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), precum și a reprezentanților Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Române – Adam Sobieszkoda, Executive Director și membru al Consiliului de Administrație, și Ovidiu Văleanu, membru al Consiliului de Administrație și reprezentant al Camerei în România.

Evenimentul a adus în prim-plan importanța strategică a pieței românești pentru investitorii polonezi din tehnologie și a evidențiat extinderea Symfonia drept un exemplu al relațiilor economice tot mai strânse dintre cele două țări.

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