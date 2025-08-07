Descoperă noile Chery TIGGO7 și TIGGO8 în cadrul unor evenimente speciale din toată țara

Succesul primelor experiențe interactive, la Swan Office Park și Băneasa Shopping City, a confirmat interesul crescând al românilor pentru cele două dintre cele mai apreciate modele Chery la nivel global.

Următoarele luni vor aduce, astfel, o nouă serie de evenimente speciale în care consumatorii vor putea interacționa direct cu modelele TIGGO7 și TIGGO8. Pe faleza Cazinoului din Constanța, Chery va amenaja o zonă dedicată, unde consultanții specializați vor prezenta în detaliu caracteristicile tehnice și avantajele acestor SUV-uri. La Codru Festival din Timișoara, Chery va crea un spațiu unic în care automobilele se vor integra într-un playground pentru familii – în timp ce copiii se vor bucura de activități precum pictură pe față, ședințe foto în mașină, diverse experiențe audio story sau ateliere de siguranță rutieră, părinții vor descoperi calitățile remarcabile ale modelelor TIGGO.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21165