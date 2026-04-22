ECOTIC: 20 de ani de contribuții la economia circulară în România

Înființată în aprilie 2006, ECOTIC a fost prima organizație din România care implementează responsabilitatea extinsă a producătorilor, contribuind activ la dezvoltarea unui sistem eficient de colectare, reciclare și reutilizare a DEEE.
În cei 20 de ani de activitate, rezultatele ECOTIC reflectă un impact semnificativ la nivel național:
- Peste 500.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – o cantitate impresionantă, echivalent cu dublul volumului Palatului Parlamentului.
- Peste 420.000 de tone de materii prime secundare reintroduse în economia circulară
- 38.000 de echipamente pregătite pentru reutilizare și donate prin parteneriatul cu Ateliere Fǎrǎ Frontiere, contribuind astfel la dotarea a aproximativ 30% dintre unitățile educaționale din România
- Dezvoltarea unei rețele extinse de 12.770 de puncte de colectare DEEE și DBA
- Organizarea a peste 2.000 de campanii de conștientizare și informare printre care menționăm programul de eco educație Şcoala Ecoterrienilor şi Caravana ECOTIC care au adus educația de mediu mai aproape de comunități
- Organizarea a 17 ediții ale Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, un eveniment de referință pentru recunoașterea performanței în protecția mediului
