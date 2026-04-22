ECOTIC: 20 de ani de contribuții la economia circulară în România

Înființată în aprilie 2006, ECOTIC a fost prima organizație din România care implementează responsabilitatea extinsă a producătorilor, contribuind activ la dezvoltarea unui sistem eficient de colectare, reciclare și reutilizare a DEEE.

În cei 20 de ani de activitate, rezultatele ECOTIC reflectă un impact semnificativ la nivel național:

Peste 500.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – o cantitate impresionantă, echivalent cu dublul volumului Palatului Parlamentului.

Peste 420.000 de tone de materii prime secundare reintroduse în economia circulară

reintroduse în economia circulară 38.000 de echipamente pregătite pentru reutilizare și donate prin parteneriatul cu Ateliere Fǎrǎ Frontiere, contribuind astfel la dotarea a aproximativ 30% dintre unitățile educaționale din România

Dezvoltarea unei rețele extinse de 12.770 de puncte de colectare DEEE și DBA

Organizarea a peste 2.000 de campanii de conștientizare și informare printre care menționăm programul de eco educație Şcoala Ecoterrienilor şi Caravana ECOTIC care au adus educația de mediu mai aproape de comunități

Organizarea a 17 ediții ale Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, un eveniment de referință pentru recunoașterea performanței în protecția mediului

