ECOTIC: 20 de ani de contribuții la economia circulară în România

ECOTIC aniversează două decenii de activitate în managementul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și in promovarea tranziției la economia circularǎ în România.
Mediafax
22 apr. 2026, 18:22, Comunicate

Înființată în aprilie 2006, ECOTIC a  fost prima organizație din România care implementează responsabilitatea extinsă a producătorilor, contribuind activ la dezvoltarea unui sistem eficient de colectare, reciclare și reutilizare a DEEE.

În cei 20 de ani de activitate, rezultatele ECOTIC reflectă un impact semnificativ la nivel național:

  • Peste 500.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – o cantitate impresionantă, echivalent cu  dublul volumului  Palatului Parlamentului.
  • Peste 420.000 de tone de materii prime secundare reintroduse în economia circulară
  • 38.000 de echipamente pregătite pentru reutilizare și donate prin parteneriatul cu Ateliere Fǎrǎ Frontiere, contribuind astfel la dotarea a aproximativ 30% dintre unitățile educaționale din România
  • Dezvoltarea unei rețele extinse de 12.770 de puncte de colectare DEEE și DBA
  • Organizarea a peste 2.000 de campanii de conștientizare și informare printre care menționăm programul de eco educație Şcoala Ecoterrienilor şi Caravana ECOTIC care au adus educația de mediu mai aproape de comunități
  • Organizarea a 17 ediții ale Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, un eveniment de referință pentru recunoașterea performanței în protecția mediului

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Stenograme din ședința conducerii PSD. Grindeanu: „Bolojan, care dă lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari” / „Noi nu am învățat politica la școala de maici” / Lia Olguța Vasilescu: „Alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Promotor