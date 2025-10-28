Prima pagină » Comunicate » ELKO Romania adaugă brandul ONKRON în portofoliu – soluții profesionale pentru montarea și suportul echipamentelor video și IT

ELKO Romania adaugă brandul ONKRON în portofoliu – soluții profesionale pentru montarea și suportul echipamentelor video și IT

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță extinderea portofoliului său prin includerea brandului ONKRON, producător global de suporturi TV profesionale, sisteme reglabile pentru monitoare și videoproiectoare, standuri mobile și soluții VESA universale.
Mediafax
28 oct. 2025, 11:51, Comunicate

Prin acest parteneriat, ELKO Romania își consolidează oferta de produse destinate mediilor corporate, educaționale și rezidențiale, oferind partenerilor și clienților soluții flexibile, fiabile și ușor de integrat pentru gestionarea echipamentelor video și de afișaj.

Am observat din cererea partenerilor noștri o nevoie tot mai mare pentru soluții de mounting, corelat cu creșterea pe care o vedem în zona de digital signage. Prin extinderea portofoliului nostru, putem oferi acum o soluție completă pentru parteneri”, a declarat Marius-Beniamin Dumitrașcu, Product Manager @ELKO.

Portofoliul inițial include produse concepute pentru a răspunde cerințelor spațiilor moderne – de la birouri și săli de conferință, până la showroom-uri, spitale sau instituții de învățământ.

