ELKO Romania adaugă brandul ONKRON în portofoliu – soluții profesionale pentru montarea și suportul echipamentelor video și IT

Prin acest parteneriat, ELKO Romania își consolidează oferta de produse destinate mediilor corporate, educaționale și rezidențiale, oferind partenerilor și clienților soluții flexibile, fiabile și ușor de integrat pentru gestionarea echipamentelor video și de afișaj.

“Am observat din cererea partenerilor noștri o nevoie tot mai mare pentru soluții de mounting, corelat cu creșterea pe care o vedem în zona de digital signage. Prin extinderea portofoliului nostru, putem oferi acum o soluție completă pentru parteneri”, a declarat Marius-Beniamin Dumitrașcu, Product Manager @ELKO.

Portofoliul inițial include produse concepute pentru a răspunde cerințelor spațiilor moderne – de la birouri și săli de conferință, până la showroom-uri, spitale sau instituții de învățământ.

