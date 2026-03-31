ELKO România anunță lansarea camerei PTZ de la Axis cu protecție la explozie pentru siguranță sporită în medii periculoase

Performanță vizuală și inteligență artificială la nivel edge

AXIS X1100 oferă o calitate excepțională a imaginii 4K și un zoom optic de 31x, permițând identificarea detaliilor de la distanțe mari. Construită pe noua platformă ARTPEC-9, camera beneficiază de o putere de procesare accelerată, optimizată pentru rularea aplicațiilor avansate de analiză video direct pe dispozitiv (edge analytics).

Echipamentul suportă codecul modern AV1, care, împreună cu tehnologia de compresie eficientă, reduce semnificativ lățimea de bandă și necesarul de stocare fără a compromite calitatea dovezilor video

Detectare timpurie și conformitate operațională

Un avantaj major al AXIS X1100 este capacitatea sa de a monitoriza semnele timpurii de pericol prin funcții analitice specializate:

Detectarea fumului și a incendiilor : Monitorizează activ mediile cu risc de combustie pentru a reduce riscul de incendiu.

AXIS Object Analytics: Detectează prezența persoanelor în zone restricționate.

Monitorizarea echipamentului de protecție (PPE): Sprijină conformitatea cu normele de siguranță prin detectarea automată a purtării căștii de protecție.

