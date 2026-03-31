ELKO România anunță lansarea camerei PTZ de la Axis cu protecție la explozie pentru siguranță sporită în medii periculoase

ELKO Romania anunță lansarea camerei AXIS X1100, un echipament PTZ conceput pentru a asigura operațiuni sigure în cele mai dificile și periculoase medii de lucru. Certificată conform standardelor internaționale stricte, camera este ideală pentru monitorizarea sănătății și securității în muncă, detectând riscurile înainte ca acestea să devină critice.
Mediafax
31 mart. 2026, 17:51, Comunicate

Performanță vizuală și inteligență artificială la nivel edge

AXIS X1100 oferă o calitate excepțională a imaginii 4K și un zoom optic de 31x, permițând identificarea detaliilor de la distanțe mari. Construită pe noua platformă ARTPEC-9, camera beneficiază de o putere de procesare accelerată, optimizată pentru rularea aplicațiilor avansate de analiză video direct pe dispozitiv (edge analytics).

Echipamentul suportă codecul modern AV1, care, împreună cu tehnologia de compresie eficientă, reduce semnificativ lățimea de bandă și necesarul de stocare fără a compromite calitatea dovezilor video

Detectare timpurie și conformitate operațională

Un avantaj major al AXIS X1100 este capacitatea sa de a monitoriza semnele timpurii de pericol prin funcții analitice specializate:

  • Detectarea fumului și a incendiilor: Monitorizează activ mediile cu risc de combustie pentru a reduce riscul de incendiu.
  • AXIS Object Analytics: Detectează prezența persoanelor în zone restricționate.
  • Monitorizarea echipamentului de protecție (PPE): Sprijină conformitatea cu normele de siguranță prin detectarea automată a purtării căștii de protecție.

Recomandarea video

VIDEO | Codrii Vlăsiei: Proiectul care ar putea transforma Bucureștiul într-o capitală a mobilității verzi
G4Media
3 zodii care riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital. Avertismentul lui Neti Sandu pentru acești nativi
Gandul
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de Le Figaro dacă se teme că România poate fi abandonată de SUA
Libertatea
Reguli stricte pentru proprietarii de apartamente. Ce modificări sunt interzise și ce nu ai voie să montezi?
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor