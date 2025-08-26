ELKO Romania devine distribuitor oficial CyberPower în România

Astfel, portofoliul ELKO Romania se extinde cu o gamă completă de echipamente CyberPower, disponibile de acum în stoc. Produsele acoperă nevoi diverse, de la domeniul energetic, al infrastructurii critice, centre de date, telecom, sănătate, educație, domeniul guvernamental, până la utilizatori casnici.

CyberPower oferă UPS-uri pentru computere și periferice, care protejează echipamentele împotriva întreruperilor bruște de curent, fiind ideale pentru birouri, mediul educațional și pentru utilizatorii individuali ce au nevoie de continuitate în activitatea derulată de la distanță.

