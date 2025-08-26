Prima pagină » Comunicate » ELKO Romania devine distribuitor oficial CyberPower în România

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță parteneriatul oficial cu CyberPower, furnizor global de soluții inovatoare de protecție a energiei și infrastructurii IT.
Mediafax
26 aug. 2025, 13:15, Comunicate

Astfel, portofoliul ELKO Romania se extinde cu o gamă completă de echipamente CyberPower, disponibile de acum în stoc. Produsele acoperă nevoi diverse, de la domeniul energetic, al infrastructurii critice, centre de date, telecom, sănătate, educație, domeniul guvernamental, până la utilizatori casnici.

CyberPower oferă UPS-uri pentru computere și periferice, care protejează echipamentele împotriva întreruperilor bruște de curent, fiind ideale pentru birouri, mediul educațional și pentru utilizatorii individuali ce au nevoie de continuitate în activitatea derulată de la distanță.

