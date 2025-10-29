Prima pagină » Comunicate » Europa urbană își unește vocile: Lansarea oficială a Rețelei Europene a GAL-urilor Urbane (EUrbanLAG Net), găzduită de europarlamentarii Victor Negrescu și Ștefan Mușoiu

Europa urbană își unește vocile: Lansarea oficială a Rețelei Europene a GAL-urilor Urbane (EUrbanLAG Net), găzduită de europarlamentarii Victor Negrescu și Ștefan Mușoiu

În perioada 3–5 noiembrie 2025, Bruxelles devine centrul deciziilor europene privind viitorul dezvoltării urbane incluzive, odată cu lansarea oficială a Rețelei Europene a Grupurilor de Acțiune Locală Urbane – EUrbanLAG Net. Evenimentul este găzduit în mod oficial de eurodeputații Victor Negrescu și Ștefan Mușoiu, membri ai Parlamentului European, recunoscuți pentru implicarea activă în promovarea dezvoltării teritoriale și a coeziunii sociale la nivelul Uniunii Europene.
Europa urbană își unește vocile: Lansarea oficială a Rețelei Europene a GAL-urilor Urbane (EUrbanLAG Net), găzduită de europarlamentarii Victor Negrescu și Ștefan Mușoiu
Mediafax
29 oct. 2025, 12:10, Comunicate

Aceasta este prima inițiativă europeană dedicată exclusiv GAL-urilor Urbane și mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD), reunind reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, ai autorităților naționale, primari, experți și structuri asociative urbane din peste cinci state membre ale Uniunii.

Un moment strategic pentru prezent și viitor

Sesiunea principală va avea loc în data de 4 noiembrie 2025 în incinta Parlamentului European, unde va fi lansat apelul oficial pentru o alocare de 5% din bugetul UE 2028–2034 către CLLD urban, ca instrument cheie pentru combaterea excluziunii sociale, creșterea calității vieții și consolidarea democrației locale.

Citeşte comunicatul integral AICI