FREYWILLE lansează Mucha Paris Pastel la București și aniversează 75 de ani

Joi, 12 martie, boutique-ul FREYWILLE din Băneasa Shopping City a devenit cadrul unui eveniment de excepție: casa vieneză fondată în 1951 a celebrat simultan împlinirea a 75 de ani de existență și lansarea celei mai recente colecții, Hommage à Alphonse Mucha — Mucha Paris Pastel. Alături de peste 50 de invitați de seamă – lideri de opinie, personalități ale lumii culturale și ale modei – a fost prezent personal Dr. Friedrich Wille, CEO-ul casei FREYWILLE, cel care, de peste patru decenii, transformă arta în bijuterie și bijuteria în artă purtată pe piele.

Inspirată de limbajul decorativ inconfundabil al lui Alphonse Mucha, colecția explorează fluiditatea liniilor, delicatețea motivelor florale și expresia profundă a feminității. Elementul central, crinul, redat în nuanțe pastelate, capțivează prin simbolistica sa de puritate și renaștere, transpusă într-o estetică diafană, aproape onirică. Accentele de aur luminos și emailul de inspirație artistică amplifică această poveste vizuală, oferind fiecărei creații profunzime și o strălucire vibrantă, vie. Fiecare piesă devine astfel o reverență adusă artei, unde compoziția, culoarea și lumina se întâlnesc într-un echilibru subtil între tradițional și modern.

Citeşte comunicatul integral AICI