Genetec continuă să domine piața software-ului pentru supraveghere video, conform celor mai recente rapoarte ale analiștilor

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în software de securitate fizică, a anunțat astăzi că își menține poziția de lider pe piața mondială a software-ului pentru supraveghere video, conform rapoartelor publicate recent de firmele independente de analiză, Omdia și Novaira Insights.

Potrivit raportului Omdia 2025 Video Surveillance & Analytics Database, Genetec și-a păstrat poziția de lider Mondial în dezvoltarea de software pentru supravegherea video. În plus, ocupă de asemenea locul unu global în categoria extinsă, care combină software-ul de supraveghere video cu VSaaS (platforma Video Surveillance as a Service).

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21223