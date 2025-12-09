Hisense lansează în România cel mai mare televizor RGB MiniLED din lume

Brandul marchează o nouă etapă în evoluția televizoarelor, oferind o acoperire cromatică de top (de până la 95% BT.2020) și o luminozitate impresionantă de 8.000 de niți, pentru culori bogate, efecte spectaculoase și tranziții fine.

Spre deosebire de televizoarele convenționale, RGB MiniLED folosește LED-uri Mini individuale în culorile roșu, verde și albastru, dispuse pe mii de zone de iluminare locală, ceea ce îi permite să atingă un nivel de precizie vizuală mult mai intensă, fără precedent.

Citeşte comunicatul integral AICI