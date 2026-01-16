HONDA ESTE BRANDUL NR. 1 PE PIAȚA MOTO DIN ROMÂNIA PENTRU AL ȘASELEA AN CONSECUTIV

Performanța este susținută de o combinație de factori-cheie: calitatea recunoscută a produselor Honda, tehnologii inovatoare precum transmisia cu dublu ambreiaj DCT și noua transmisie cu ambreiaj electric E-Clutch, disponibilitatea unităților pentru test-ride, precum și continuarea programului de garanție extinsă și introducerea programului de finanțare Honda MotoPLUS. Toate acestea au contribuit la menținerea Honda pe poziția de brand numărul 1 în ceea ce privește înmatriculările de motociclete și scutere noi în România, cu 2.081 de unități și o cotă de piață de 16,2%.

Anul 2025 a marcat, totodată, un nou pas înainte pentru piața moto din România. Numărul total de motociclete și scutere noi înmatriculate a ajuns la 12.845 unități, ceea ce reprezintă o creștere de 26% față de anul precedent.

