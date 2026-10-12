Comunitatea Ortodoxă Română și Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Malta (VO/2426) anunță implementarea proiectului „Identitate și cultură românească în diaspora în Malta”, desfășurat în perioada 1 iulie – 30 octombrie 2026, în Malta. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu o finanțare aprobată în valoare de 270.000 lei, și urmărește păstrarea, promovarea și transmiterea identității culturale, lingvistice și spirituale românești în cadrul comunității românești din Malta.

Proiectul se adresează în principal românilor stabiliți în Malta, familiilor, copiilor și tinerilor din diaspora, precum și publicului maltez interesat de cultura și patrimoniul românesc. Activitățile urmăresc apropierea noilor generații de limba, istoria, tradițiile și valorile românești, precum și creșterea vizibilității culturii române în societatea malteză.

Un moment central al proiectului va avea loc la 24 octombrie 2026, de la ora 18:30, la San Anton Palace, Attard, sub patronajul și cu găzduirea Președintei Maltei, E.S. Myriam Spiteri Debono. Evenimentul cultural va pune în lumină identitatea românească, Centenarul Patriarhiei Române și legăturile istorice și culturale dintre România și Malta, cu o atenție specială acordată Reginei Maria a României și anilor copilăriei sale petrecuți în Malta, între 1886 și 1889.

În cadrul proiectului sunt prevăzute activități culturale și educaționale, precum și distribuirea a 400 de pachete identitare. Rezultatele așteptate sunt consolidarea sentimentului de apartenență la identitatea românească, transmiterea patrimoniului cultural și spiritual către noile generații, întărirea legăturilor comunitare și promovarea dialogului cultural româno-maltez.

„Pentru comunitatea românească din Malta, identitatea înseamnă nu doar păstrarea legăturii cu România, ci și transmiterea ei mai departe. Prin acest proiect dorim ca noile generații să își cunoască rădăcinile, iar prietenii noștri maltezi să descopere mai bine cultura și istoria României.”

Pr. George Alexandru Popescu

Președinte

DATE-CHEIE: Perioada: 1 iulie – 30 octombrie 2026 | Locul: Malta | Finanțare aprobată: 270.000 lei | Beneficiar: Romanian Orthodox Community and Parish of Saint John the Baptist in Malta (VO/2426)

CONTACT

Romanian Orthodox Community and Parish of Saint John the Baptist in Malta – VO/2426

Church of St. Rocco, Valletta, Malta

Persoană de contact: Pr. George Alexandru Popescu

Website: www.romanianchurchmalta.com

E-mail: [email protected] | Telefon: +356 7732 8474

Facebook: facebook.com/parohiamalta | Instagram: @biserica.malta

Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni