Un transport de carne de pui congelată provenită din România a intrat în atenția autorităților europene pentru siguranța alimentară. Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a semnalat marți, 24 noiembrie, prezența bacteriei Salmonella în produs, prin Sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) al Comisiei Europene.

Riscul a fost clasificat drept grav, categorie care impune intervenția rapidă a autorităților responsabile de siguranța alimentelor.

Contaminarea a fost descoperită în cadrul unui control propriu efectuat de un operator din sectorul alimentar. Analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei într-o probă de 25 de grame de carne.

România a raportat retragerea produsului de pe piață

Comisia Europeană a actualizat joi, 26 noiembrie, informațiile privind carnea de pui contaminată cu Salmonella. Autoritățile române au raportat retragerea produsului de pe piața românească, iar documentul european consemnează intervenția Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor.

Datele publicate de Comisia Europeană arată că produsul nu a fost distribuit către alte state membre ale Uniunii Europene, iar operatorul economic care a expediat marfa a fost informat de autoritățile olandeze despre contaminare.

Congelarea cărnii nu distruge bacteria Salmonella

Consumul de alimente contaminate cu Salmonella poate provoca salmoneloză, o infecție care se manifestă prin febră, diaree, dureri abdominale, greață și vărsături.

Carnea de pasăre și ouăle insuficient preparate termic se numără printre principalele surse de infectare. Simptomele apar, de regulă, la 12-36 de ore de la infectare și pot persista câteva zile.

Cele mai multe persoane se recuperează fără tratament specific, însă infecția poate provoca deshidratare severă și alte complicații, în special în cazul copiilor mici, al vârstnicilor și al persoanelor cu imunitate scăzută.

Congelarea cărnii nu distruge bacteria Salmonella. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) recomandă prepararea termică adecvată a cărnii, spălarea mâinilor și a ustensilelor de bucătărie, precum și păstrarea separată a cărnii crude de alimentele gata de consum.