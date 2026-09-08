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Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. desfășoară lucrări de reparații și întreținere pe străzile Fochiștilor și Pandele Roșca (P)

Infrastructură S5 S.A. desfășoară lucrări de reparații și întreținere pe străzile Fochiștilor și Pandele Roșca, străzi aflate împrejurul Școlii Gimnaziale „Principesa Margareta”.
Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. desfășoară lucrări de reparații și întreținere pe străzile Fochiștilor și Pandele Roșca (P)
Raluca Anna Veleanu
08 sept. 2026, 16:14, Comunicate
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Intervențiile au fost necesare pentru remedierea problemelor identificate la nivelul infrastructurii rutiere și pietonale, astfel încât circulația autovehiculelor și deplasarea pietonilor să se desfășoare în condiții corespunzătoare de siguranță și confort.

Având în vedere amplasarea acestor străzi în imediata apropiere a unei unități de învățământ, lucrările acordă o atenție deosebită zonelor utilizate zilnic de elevi, părinți, cadre didactice și locuitorii din zonă.

Refacerea suprafețelor degradate și îmbunătățirea condițiilor de deplasare contribuie la creșterea gradului de siguranță în proximitatea școlii.

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