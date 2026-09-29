Infrastructură S5. Lucrările continuă la Parcul Șinei (P)

Lucrările de modernizare a Parcului Șinei au intrat în cea de-a doua săptămână, iar echipele Infrastructură S5 sunt în continuare prezente în teren. Proiectul avansează conform planului stabilit, iar în această perioadă sunt desfășurate lucrările necesare pentru pregătirea zonei și pentru continuarea intervențiilor din cadrul proiectului.

Una dintre principalele intervenții din această etapă o reprezintă pregătirea și nivelarea terenului. Se intervine asupra suprafeței pentru a crea condițiile necesare desfășurării lucrărilor următoare și pentru amenajarea corespunzătoare a viitorului parc.

Schimbările vor deveni tot mai vizibile. Vom informa în permanență comunitatea cu privire la evoluția proiectului și la stadiul lucrărilor.