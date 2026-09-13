Infrastructură S5. Lucrările la Parcul Șinei continuă (P) 

Proiectul avansează conform planului stabilit, iar în această perioadă sunt desfășurate lucrările necesare pentru pregătirea zonei și pentru continuarea intervențiilor din cadrul proiectului.

Una dintre principalele intervenții din această etapă o reprezintă pregătirea și nivelarea terenului. Se intervine asupra suprafeței pentru a crea condițiile necesare desfășurării lucrărilor următoare și pentru amenajarea corespunzătoare a viitorului parc.